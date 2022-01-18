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Haberler Galeri Sırrı ortaya çıktı! Görenler gözlerine inanamadı...

Sırrı ortaya çıktı! Görenler gözlerine inanamadı...

Maskeli sihirbaz bir gösterinin sırrını daha ortaya çıkardı. Herkesin nefesini tutarak izlediği gösterilerin sırrını bir bir ortaya çıkaran sihirbaz herkesi şaşırttı. Yıllardır sihirbazlık gösterilerini heyecanla izleyenler işin tüm gerçeklerini öğrendi. İşte dikkatle izlenen şovların ince detayları.

Giriş Tarihi: 18 Ocak 2022 Salı 16:21
Sırrı ortaya çıktı! Görenler gözlerine inanamadı...

Zaman zaman haberlere de konu olan "para basma makinesi" dolandırılıcığının sırrını Youtube kullanıcı böyle ifşa etti.

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Sırrı ortaya çıktı! Görenler gözlerine inanamadı...

Kağıt koyup para çıkan makinenin sırrı bakın neymiş.

Sırrı ortaya çıktı! Görenler gözlerine inanamadı...
Sırrı ortaya çıktı! Görenler gözlerine inanamadı...
Sırrı ortaya çıktı! Görenler gözlerine inanamadı...
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