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Sırrını açıkladı! Önce uçurdu sonra...!

İlk şovunu yaptı sonra sihirbazlık numarasını gösterdi. Görenler şaşırdı kaldı Breaking Magician's ismiyle, sihirbazlığın sırlarını ortaya çıkarıyor. İşte, sahne şovunun ardından, sihirbazlık numarasının sırrını da gösterdiği o anlar. Yıllardır sihirbazlık gösterilerini heyecanla izleyenler işin tüm gerçeklerini öğrendi. İşte şovun ince detayları.