  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Galeri Sırtından çıkanlar görenleri şok etti!

Sırtından çıkanlar görenleri şok etti!

Sırtında oluşan şişlik sonrası doktora giden kişi duydukları karşısında adeta şok geçirdi. Fenomen doktor Pimple, ilginç bir operasyon daha gerçekleştirdi. İşte o operasyondan hayrete düşüren kareler...

Giriş Tarihi: 5 Kasım 2023 Pazar 12:33

Sırtından çıkanlar görenleri şok etti!
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Sırtından çıkanlar görenleri şok etti!
Sırtından çıkanlar görenleri şok etti!
Sırtından çıkanlar görenleri şok etti!
Sırtından çıkanlar görenleri şok etti!
  • SON DAKİKA