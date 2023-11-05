Sırtından çıkanlar görenleri şok etti!

Sırtından çıkanlar görenleri şok etti!

Sırtında oluşan şişlik sonrası doktora giden kişi duydukları karşısında adeta şok geçirdi. Fenomen doktor Pimple, ilginç bir operasyon daha gerçekleştirdi. İşte o operasyondan hayrete düşüren kareler...