Sırtından çıkanlar görenleri şok etti!

Pimple'ın yaptığı bazı operasyonlardan hayrete düşüren kareler sosyal medyada gündeme oturdu. İşte kalçasındaki şişlik çıkan bir hastasının operasyon görüntüleri... Kolunda yara çıkan genç kadın sivilce zannedip önemsemedi ancak gerçek doktora gidince ortaya çıktı. Yaranın içinden çıkan tropikal bölgede yaşayan ve larvalarını deri altına bırakan botfly cinsi sinekti. İşte o anlar... 20 YIL BOYUNCA ONUNLA YAŞADI 20 yıl boyunca kafasında koca bir kistle yaşayan ismi açıklanmayan kadın, daha fazla vakit kaybetmeden tıbbi destek almaya karar verdi. Dr. Sivilce sıkıcı olarak bilinen Dr. Sandra Lee'nin kapısını çaldı. 4 MİLYONDAN FAZLA TAKİPÇİSİ VAR İlginç bir operasyona daha imza atan Dr. Sandra Lee'nin Youtube'da 4 milyondan fazla takipçisi bulunuyor 20 yıl kafasında kocaman bir kistle yaşayan ismi açıklanmayan kadın, daha fazla vakit kaybetmeden tıbbi destek almaya karar verdi. Youtube'da Dr. Sivilce sıkıcı olarak bilinen Dr. Sandra Lee'nin kapısını çaldı. 20 yıl sonra destek almaya karar veren hastaya müdahale eden Dr. Lee, hastada pilar kist olduğunu söyledi. İlginç bir operasyona daha imza atan Dr. Sandra Lee'nin Youtube'da 4 milyondan fazla takipçisi bulunuyor. Pilar kistin genelde saç köklerinin etrafında büyüdüğünü ve kafa derisinde ortaya çıktığını söyleyen Dr. Lee, 'Tedavi genellikle kozmetik nedenlerden ötürüdür. İnsanlar bu görünümden hoşlanmazlar ve kistin çıkarılmasıyla iyileşirler' dedi. Ensesindeki mandalina büyüklüğündeki kist böyle alındı, içinden bakın ne çıktı. KALÇASINDAN ÇIKANLAR ŞOKE ETTİ KOLUNDAN BAKIN NE ÇIKTI