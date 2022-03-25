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Sırtından çıkanlar şaşırttı! Yine milyonlar izledi...

Sırtından çıkanlar görenleri şaşkına çevirdi. Sıra dışı cerrahi operasyonlarla adından söz ettiren ve sosyal paylaşım sitesinde fenomen olan Doktor Sandra Lee öyle bir operasyona imza attı ki görenler gözlerine inanamadı. Sırtında bulunan bir şişlik yüzünden kendisine gelen bir hastasının operasyon görüntülerini paylaşan Sandra Lee'nin bu videosu kısa sürede milyonlarca kez izlendi. İşte o görüntüler...

Giriş Tarihi: 25 Mart 2022 Cuma 10:03 BU GALERİYİ PAYLAŞ





