Haberler Galeri Sırtlanların arasında tek başına kalan aslanın mucize kurtuluşu! Son anda öyle şeyler oldu ki...

Sırtlanların arasında tek başına kalan aslanın mucize kurtuluşu! Son anda öyle şeyler oldu ki...

Vahşi doğada aslanlar ve sırtlanlar sık sık karşı karşıya gelir. Aslanların becerikli avcılar olmasının imkanlarından faydalanmak isteyen sırtlanlar, kalabalık topluluklar halinde aslan bölgesine girerek paylarına düşen leşler için kıyasıya mücadele verir. Vahşi doğada tek başına kalan erkek aslan, sırtlanlar tarafından köşeye sıkıştırıldı. Acımasız yırtıcılar olan sırtlara, yem olmak üzere olan aslanın feryatları sonrası inanılmaz bir şey oldu. İşte görenleri hayretlere düşüren o anlar...

Giriş Tarihi: 29 Temmuz 2020 Çarşamba 15:53 Güncelleme Tarihi: 29 Temmuz 2020 Çarşamba 15:54 BU GALERİYİ PAYLAŞ





