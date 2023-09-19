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Haberler Galeri Şişeyi arabada bu şekilde bırakmayın, başınız yanabilir

Şişeyi arabada bu şekilde bırakmayın, başınız yanabilir

Pet şişeyi arabanızda bıraktığınızda sonucu canınızı sıkabilir. Sosyal medya paylaşılan görüntüler çok konuşuldu. Bakın pet şişe arabanın içinde ne hale geliyor.

Giriş Tarihi: 19 Eylül 2023 Salı 11:58 Güncelleme Tarihi: 19 Eylül 2023 Salı 11:59

Şişeyi arabada bu şekilde bırakmayın, başınız yanabilir

Popüler bir YouTube kanalında yayınlanan bu görüntüler milyonlarca sürücüyü yakından ilgilendiriyor.

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Şişeyi arabada bu şekilde bırakmayın, başınız yanabilir

Pet şişeyi arabada gelişigüzel bırakan sürücü, arabadan iniyor. Araba güneşin altında saatlerce kalıyor.

Şişeyi arabada bu şekilde bırakmayın, başınız yanabilir

Pet şişe bakın güneşin altında neye sebep oluyor?

Şişeyi arabada bu şekilde bırakmayın, başınız yanabilir

Güneş ışığı koltuğa temas ediyor...

Şişeyi arabada bu şekilde bırakmayın, başınız yanabilir

Koltuğu yakmaya başlıyor!

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