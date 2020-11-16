Haberler Galeri Sivilce zannetmişti ama öyle bir şeyle karşılaştı ki...

Sivilce zannetmişti ama öyle bir şeyle karşılaştı ki...

Kolunda bulunan kızarıklığı sivilce zanneden kadın başlarda durumu önemsemedi ancak sonrasında doktora gittiğinde hayatının şoku ile karşılaştı. Sivilce zannettiği şey bakın ne çıktı?

Giriş Tarihi: 16 Kasım 2020 Pazartesi 10:29 Güncelleme Tarihi: 16 Kasım 2020 Pazartesi 10:32 BU GALERİYİ PAYLAŞ





