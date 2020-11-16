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Sivilce zannetmişti ama öyle bir şeyle karşılaştı ki...
Sivilce zannetmişti ama öyle bir şeyle karşılaştı ki...
Kolunda bulunan kızarıklığı sivilce zanneden kadın başlarda durumu önemsemedi ancak sonrasında doktora gittiğinde hayatının şoku ile karşılaştı. Sivilce zannettiği şey bakın ne çıktı?
Giriş Tarihi: 16 Kasım 2020 Pazartesi 10:29
Güncelleme Tarihi: 16 Kasım 2020 Pazartesi 10:32
Genç kadın çıktığı gezide yaşadıklarıyla şoke oldu.
Kolunda yarayla karşılaşan kadın bu yarayı tedavi ettirdi.
Tedavi neticesinde içinden çıkanlar şoke etti.
Yaranın içinden çıkan tropikal bölgede yaşayan ve larvalarını deri altına bırakan botfly cinsi sinekti.