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Sivilce zannetti doktora gitti! İçinden çıkanlar çok şaşırttı...
Sivilce zannetti doktora gitti! İçinden çıkanlar çok şaşırttı...
Kolunda oluşan şişliği sivilce zannedip önemsemeyen genç kadın hayatının şokunu doktora gidince öğrendi. Sivilce zannettiği yaranın içinden çıkanlar ise ağızları açık bıraktı.
Giriş Tarihi: 5 Nisan 2021 Pazartesi 11:27
Genç kadın çıktığı gezide yaşadıklarıyla şoke oldu.
Kolunda yarayla karşılaşan kadın bu yarayı tedavi ettirdi.
Tedavi neticesinde içinden çıkanlar şoke etti.
Yaranın içinden çıkan tropikal bölgede yaşayan ve larvalarını deri altına bırakan botfly cinsi sinekti.