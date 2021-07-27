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Haberler Galeri Sivilce zannetti doktora gitti! İçinden çıkanlar çok şaşırttı...

Sivilce zannetti doktora gitti! İçinden çıkanlar çok şaşırttı...

Kolunda oluşan şişliği sivilce zannedip önemsemeyen genç kadın hayatının şokunu doktora gidince öğrendi. Sivilce zannettiği yaranın içinden çıkanlar ise ağızları açık bıraktı.

Giriş Tarihi: 27 Temmuz 2021 Salı 10:36
Sivilce zannetti doktora gitti! İçinden çıkanlar çok şaşırttı...

Genç kadın çıktığı gezide yaşadıklarıyla şoke oldu.

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Sivilce zannetti doktora gitti! İçinden çıkanlar çok şaşırttı...

Kolunda yarayla karşılaşan kadın bu yarayı tedavi ettirdi.

Sivilce zannetti doktora gitti! İçinden çıkanlar çok şaşırttı...

Tedavi neticesinde içinden çıkanlar şoke etti.

Sivilce zannetti doktora gitti! İçinden çıkanlar çok şaşırttı...

Yaranın içinden çıkan tropikal bölgede yaşayan ve larvalarını deri altına bırakan botfly cinsi sinekti.

Sivilce zannetti doktora gitti! İçinden çıkanlar çok şaşırttı...
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