Soğan kabuklarını sakın çöpe atmayın! Faydalarına inanamayacaksınız

Çiçeklerinize doğal gübre yapmak isterseniz soğan suyu kullanabilirsiniz. Soğan kabuklarını bir kap su içinde 1 gece bekletip, çıkan suyunu bitkilerinize dökün. Baş parmağınızı serçe parmağınıza değdirdiğinizde bileğinizde dikey bir kas görünür oldu mu? İnsanlık kollarıyla böylesine ağır işleri yapmayı bıraktı bırakalı kas işlevini kaybetmiş, bazılarımızda ise tamamen yok olmuş durumda. Yani eğer bu kasa sahipseniz, milyonlarca yıl öncesiyle halâ fiziksel bir bağınız daha mevcut; dünyanın %90'ında olduğu gibi. Eğer bu hareketi yaptığınızda bileklerinizden herhangi birinde (veya ikisinde birden) palmaris longus görünür olmuyorsa, evrimsel olarak her 10 insanın 9'undan daha ileri durumda olduğunuzu söyleyebiliriz Palmaris Longus kası, bir yeri kavrayıp güç uygularken kullanılıyor. Örneğin toprağı elle eşelerken, ağaçtan ağaca sallanırken... Primatların tamamı, memelilerin de bir çoğu bu kasa sahip. Aktif olarak kullanılıyor, oldukça da görünür durumdalar. Pratik bilgiler aynı zamanda ilginç bilgiler hayat kurtarıyor doğrusu. Bazısını ise bilsek bir faydası dokunmaz ama yine de bilemkte fayda var. İşte birbirinden ilginç ve pratik o bilgiler... Yokluğunuzda eve birinin girdiğinden mi şüpheleniyorsunuz? O zaman görseldeki gibi kısa bir ip bırakın. Kapı kapandığında ip içeride kalır ve böylece kapının açılıp kapandığını anlarsınız. Bu kupaların altındaki oyukların nedenini biliyor musunuz? Eğer kupaların altında bu oyuklar olmazsa, bulaşık makinesine kouduğunuzda üzerinde sular birikecektir. Ama bu oyuklar sayesinde su üstünde kalmayacak ve akıp gidecek. Numaralar pistin bulunduğu bölgedeki manyetik konuma karşılık gelir. Pilotlarda buna göre iniş yaparlar. Tuvalet kapısı dışarıdan kolayca açılabilir. Kapıda 'Sigara içilmez' veya 'Lavabo' işareti altında gizli bir anahtar bulunur. Acil durumlar için mutfak masa ya da sandalyenin altında bu şekilde para saklayabilirsiniz Bu pamukların 2 farklı yüzeyi var. Kabartmalı taraf, makyaj uygulamak için kullanılırken, pürüzsüz taraf yüzü temizlemek ve makyajı çıkarmak için kullanılır. Sifonun içine ufak bir plastik şişe koyarsanız hazneye daha az su dolmasını sağlar ve su tasarrufu yapabilirsiniz. Peki ya araç camlarındaki bu noktalar? Bu noktaların amaçlarından birisi tamamen estetik. Camı saran sır bandından şeffaf kısma yumuşak bir geçiş hedefleniyor. Ancak bu noktaların çok önemli bir görevi daha var. Otomobil camları sıcak fırınlarda şekillendirilirken etrafındaki sır bandı siyah olduğu için camın geri kalanından daha çabuk ısınıyor ve bu da camda optik bozukluklar oluşmasına neden oluyor. Bu azalan noktalar cam ısıtılırken ısının daha eşit dağılmasını sağlıyor ve daha az optik bozulma olmasını sağlıyor. Su faturanızı mutlaka takip edin. Su tesisatına bir su ölçer taktırabilirsiniz. Çiçeklerinizi sabah veya akşam saatlerinde sulayarak suyun buharlaşmasını minimuma indirebilirsiniz. Dişlerinizi fırçalarken mutlaka suyu kapatın. Kettle'ı her seferinde doldurup ihtiyacınızdan fazla su kaynatmayın. Hem elektrik hem de su tasarrufu yapabilirsiniz. Çamaşır makinesini yarım çalıştırmayın. Dolmasını bekleyin ve sonra çamaşır yıkayın. Yağmur sularının aktığı olukların altına birer kova yerleştirirseniz bu suyu bahçenizi sulamak için kullanabilirsiniz. Muslukların ucuna yağmurlama sistemi gibi aparatlar takarsanız daha az su ile çok su hissi yaratabilirsiniz. Bahçenize fazla su istemeyen bitkiler dikin. Bu sayede daha az su ile bahçenizi güzelleştirebilirsiniz. Bez ayakkabıları su geçirmez yapmak için: Mum; Bez ayakkabılarınızın su geçirmesini istemiyorsanız mumu ayakkabının her yerine sürebilirsiniz. Lastik ayakkabıları temizlemek için: Silgi; Ayakkabıların lastik kısımlarını temizlemenin en iyi yolu yine lastik. Silgiyle ayakkabınızdaki bütün kiri silebilirsiniz... Veya diş macunu; Diş macunu sadece dişlerinizi beyatlatmaz. Ayakkabıların açık renk lastik kısımlarına diş macunu sürerek diş fırçasıyla fırçalayabilirsiniz. Çizmelerin ezilmemesi için Çizmeleri ayakkabılıkta ezilmeden muhafaza etmek zordur. Çizmelerin boyun kısmının dik kalması için dergileri rulo yaparak içine yerleştirebilirsiniz. Ayakkabıların kayması nasıl önlenir? Severek aldığınız ayakakbılarınızın fazla kaygan olması tökezlemenize ve hatta düşüp yaralanmanıza sebep olabilir. Bunun önüne geçmek için ayakkabı tabanını zımparalayabilir veya zamk tabancasıyla biraz doku verebilirsiniz. Muz kabuğu Deri ayakkabılarınızın ilk günkü gibi parlamasını istiyorsanız muz kabuğunun iç kısmıyla ovaladıktan sonra yumuşak bir bezle silin Ayakkabıdaki teri çekmek için Ped; Ayaklarınız uzun süre ayakkabının içinde kaldığında terler ve bu ter ayakkabıya geçtiğinde koku kaçınılmazdır. Bunun olmasını engellemek için ayakkabıların içine günlük ped koyabilirsiniz. Ayakkabıya yapışan sakız nasıl çıkar? Ayakkabınızın altına sakız yapışması gibi bir talihsizlikle karşı karşıya kaldığınızda çözümü buzdolabınızda. Bir parça buz kalıbıyla sakızın sertleşmesini sağladıktan sonra kolaylıkla çıkarabilirsiniz. Islak botlar nasıl muhafaza edilir? Islak botları o şekilde ayakkabılığa kaldırırsanız zamanla şekli bozulacaktır. Bunu engellemek için en iyi yöntem cam şişe yöntemi. Boş cam şişelerin tepesine geçirerek botları kurumaya bırakın. Süt kutusunu ortadan ikiye bölüp ardından kutuyu fiş yakınında bir yere yapıştırın. Kutuyu sağlam bir şekilde duvara yapıştırdığınızdan emin olun. İşte sonuç! Askılığı ilk önce sprey boya ile boyayın. Ardından askılığın alt kısmına ufak kancalardan monte edin. İşte aksesuarlığınız hazır! Kabuklu domates soymak, iyice bilenmemiş bir bıçak ile oldukça zorlaşabiliyor. Bıçağınızı iyice bilemek için çözüm ise her evde bulunan bir kupa! Kupa bardağı ters çevirip bıçağınızı bardağın bu kısmıyla bileyin. Bu yöntemden sonra sebze ve meyveyi daha rahat soyup doğrayabileceksiniz. Ütünün hayatımızda yeri büyük. Peki ütünün mutfakta yeri var mıdır? Alüminyum folyonun içine, tost ekmeğini yerleştirin. Folyoyu iyice kapadıktan sonra ütüyü tostunuza basın. İşte tostunuz hazır! Eğer ayak parmağınıza tırnak batmışsa bu yöntem ağrılarınızın hafiflemesine yardımcı olacaktır. Bunun için ilk önce ayaklarınızı ılık suda 15-20 dakika kadar bekletin. Ardından temiz bir diş ipini tırnağınızın altına yerleştirin ve yavaşça ipi yukarıya doğru kaldırın. Böylelikle batan tırnak parmağınızdan çıkacaktır. Ardından tırnak batmasıyla oluşan yaranın geçmesi için bölgeye antiseptik bir krem sürün ve parmağınızı korumak için parmağınızı bandajlayın. Kot pantolona yapışan sakızı kolayca çıkarmak mümkün. Pantolondan, sakızı kolayca sökmek için yapmanız gereken şey ise sadece bir buz... Sakızın üzerine buz tuttuktan sonra sakız, pantolonunuzdan kolayca çıkacaktır. Bahçe ile uğraşmanın rahatlatıcı etkisi olsa da, bu huzur veren aktivitenin zorlukları da yok değil. Mesela özenle ektiğiniz bitkiler, ezilebilir ya da bitkilerin dalları kırılabilir. Bunun için çözüm ise toprağa çatal batırmak! Çatal, ektiğiniz bitkileri hayvanlardan koruyacak. Siz de gönül rahatlığıyla bahçecilik işlerinizi yapabileceksiniz. Saksılarınızın dibine yumurta koyarak bir mucizeye sebep olabilirsiniz, nasıl mı? Tropikal ortamlarda yetişen muz A, C, E, K, B6 vitaminleri ve çinko, potasyum, kalsiyum, demir, magnezyum, fosfor ve manganez gibi minarelleri barındırıyor. En çok muz yetiştiricilerinin tercih ettiği yöntem olan toprağa yumurta gömmek, bitkilerin gerekli olan minerali almalarına yarar. Tadı ve kokusu açısından bir çok kişinin sevdiği muzun kabuklarında ise bir çok marifet var. Sağlam yumurtadan yavaş yavaş ihtiyacı olan minerali alan bitkiler, daha iyi büyüyüp gelişirler. Kabuklarını çöpe atmak yerine onları değerlendirebilirsiniz. Satın aldığımız sarı muzlar aslında yemyeşilken toplanırlar. Sonrasında muzlar olgunlaştırılır. Bu olgunlaştırma yöntemlerinden biri de yumurta ile toprağa gömmektir. Deri ayakkabılarınıza sürerek bakım yapabilir ve parlatabilirisiniz. Siz de bitkilerinizi yumurta ile güçlendirebilirsiniz. İşte muz kabuğuyla parlatışmış bir ayakkabı ve muz kabuğu sürülmeden önceki hali... Yazın sivri sinek ısırmaları şüphesiz başımızın belası. Sivri sinek ısırığından sonra cilt kabarmalarına ve kaşıntılarına iyi gelecektir... Cilt kırışıklıklarını gidermek için doğal yöntemlerden bir tane daha. Göz altınıza sürün ve farkı görün... Eğer nasırlarınızdan şikayetçiyseniz muz kabuğu ile bir kaç günde halledebilirsiniz. Uzak Doğulu bir aile kaza sonucu ön tamponu çöken araçlarını fön kullanarak eski haline çevirdi. İşte sıra dışı tamir yönteminden kareler... OTOMOBİL FARLARINIZDA SOLMA MEYDANA GELİYORSA... ve elimiz yardımıyla diş macununu farlara güzelce yayıyoruz. Sonra peçete veya havlu tercihiniz ney ise yaklaşık 3-4 dakika kadar yuvarlak bir şekilde güzelce ovalamaya başlıyoruz. Sonra temizliyoruz. Bu işlemi 2 kere uygursanız daha kesin sonuç alabilirsiniz. Farların son hali. Araç kullanan hemen herkesin başına küçük kazalar gelir. Bunlar sonucu araçlarda oluşan kozmetik hasarlar görüntü açısından kötüdür. Birçok kullanıcı bu hasarlar için tamircinin yolunu tutuyor. Ancak özellikle araç tamponlardındaki ezilme ve göçmeleri kolaylıkla düzeltmek mümkün. Arabanızdaki ufak çiziklerden aynı renkteki oje ile kurtulabilirsiniz. 2-3 kt sürmeniz yeterli. Ön camda çatlak oluştuğunda da şeffaf oje sürün. Oje, minik çatlakların büyümesini engelleyecektir. Kış aylarında araç kilitlerinizdeki donmaları, el dezenfektanı ile eritebilirsiniz. Anahtarınıza el dezenfektanı sürün, sonra anahtarı kilide yerleştirin. İşlem bu kadar basit. Eğer yiyecekleri buzdolabının buzluk kısmına ya da derin dondurucuya atarsanız, sonrasında ilk günkü gibi taze yiyebilirsiniz. Peki, dondurma işleminin sağlıklı bir şekilde gerçekleşip gerçekleşmemiş olduğundan nasıl emin olabilirsiniz? Tabi ki, tek bir demir parayla! Bir bardağın içerisine su doldurun ve buzluğa koyun. Bardaktaki su donduktan sonra üzerine bir tane demir para yerleştirin ve buzluğu kapatın. Döndüğünüzde para hala donmuş suyun üzerindeyse, yiyecekleriniz sağlıklı demektir. Eğer limonu buzlukta dondurursanız limon suyunda bulunan vitamini 5-10 kat artırabilirsiniz... Tamamını kullanmadığınız limonu mutlaka buzluğa koyun Böylece hem ziyan etmemiş hem de limondan daha çok faydalanmış olursunuz. Böylece hem ziyan etmemiş hem de limondan daha çok faydalanmış olursunuz. Rendelenmiş limonunuz, limonun sadece suyunda bulunandan 5 veya 10 kat daha fazla vitamin içerir. Tıraş bıçağını banyoda saklamayın! Banyodaki nemli koşullar, metal jiletlerinin paslanmasına yol açar. Bu yüzden, kullandığınız jiletleri saklamak için banyo haricinde bir yer seçmelisiniz. Eskimiş kot pantolonu atmadan önce bir kez daha düşünün! Eskimiş kot pantolonu atmadan önce bir kez daha düşünün! Makyaj malzemelerini banyoda saklamayın! Makyaj malzemelerinizi banyoda saklamanız, işlerinizi kolaylaştırıyor gibi durabilir. Fakat yine ısı ve nem etkenleri, makyaj malzemelerinin bozulmasına yol açacaktır. Bu yüzden, onları nemden ve ısıdan etkilenmeyecekleri yerlerde saklamalısınız. Fakat yine ısı ve nem etkenleri, makyaj malzemelerinin bozulmasına yol açacaktır. Bu yüzden, onları nemden ve ısıdan etkilenmeyecekleri yerlerde saklamalısınız. Fakat yine ısı ve nem etkenleri, makyaj malzemelerinin bozulmasına yol açacaktır. Bu yüzden, onları nemden ve ısıdan etkilenmeyecekleri yerlerde saklamalısınız. Fakat yine ısı ve nem etkenleri, makyaj malzemelerinin bozulmasına yol açacaktır. Bu yüzden, onları nemden ve ısıdan etkilenmeyecekleri yerlerde saklamalısınız. Fakat yine ısı ve nem etkenleri, makyaj malzemelerinin bozulmasına yol açacaktır. Bu yüzden, onları nemden ve ısıdan etkilenmeyecekleri yerlerde saklamalısınız. Fakat yine ısı ve nem etkenleri, makyaj malzemelerinin bozulmasına yol açacaktır. Bu yüzden, onları nemden ve ısıdan etkilenmeyecekleri yerlerde saklamalısınız. Fakat yine ısı ve nem etkenleri, makyaj malzemelerinin bozulmasına yol açacaktır. Bu yüzden, onları nemden ve ısıdan etkilenmeyecekleri yerlerde saklamalısınız. Sigaradan sararan tırnaklarınızı diş macunu ile fırçalarsanız beyazladığını göreceksiniz. Ayakkabılarınızdaki lekelerden diş macunu ile fırçalayarak kurtulabilirsiniz. Gümüş takılarınıza geceden diş macunu sürün. Sabah uyandığınızda ışıl ışıl olduğunu göreceksiniz. Çocuğunuzun duvara çizdiği resimleri diş macunu ile temizleyebilirsiniz. Dilimlediğiniz elmaları o halde dolaba koyduğunuzda ya da açıkta bıraktığınızda renkleri kahverengileşecektir bu durumda hala yenilebilir olmalarına rağmen iştah kapatıcı bir görünüm oluşturduklarından çoğu zaman ziyan olurlar. Bu durumun önüne geçebilmek için bir bardak suya iki kaşık balla karıştırıp elmaları içinde bekletebilirsiniz. Patateslerinizi tomurcuklanmadan koruyun Kahvaltı için en uygun yumurtayı arıyorsanız tazeliklerini suya koyarak anlayabilirsiniz. Taze yumurta dibe batarken, bayat yumurta suda yüzecektir.