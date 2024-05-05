Soğan kabuklarını sakın çöpe atmayın! Faydalarına inanamayacaksınız

Baş parmağınızı serçe parmağınıza değdirdiğinizde bileğinizde dikey bir kas görünür oldu mu?



Aslında dünyadaki insanların %90'ında bu kas var, %10'u ise bu kasa sahip değil. Ve aslında milyonlarca yıl öncesiyle bağımızı gösteriyor.