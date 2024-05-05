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Haberler Galeri Soğan kabuklarını sakın çöpe atmayın! Faydalarına inanamayacaksınız

Soğan kabuklarını sakın çöpe atmayın! Faydalarına inanamayacaksınız

Yemek ve salataların olmazsa olmazı soğanların kabuklarını çöpe atıyorsanız bir kez daha düşünün. Soğan kabuklarının kullanıldığı alanlar düşündüğünüzden bir hayli fazla. İşte günlük hayatı kolaylaştıracak pratik ipuçları...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: 5 Mayıs 2024 12:10 Güncelleme Tarihi: 5 Mayıs 2024 12:13

Soğan kabuklarını sakın çöpe atmayın! Faydalarına inanamayacaksınız
Soğan kabuklarını sakın çöpe atmayın! Faydalarına inanamayacaksınız

Çiçeklerinize doğal gübre yapmak isterseniz soğan suyu kullanabilirsiniz.

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Soğan kabuklarını sakın çöpe atmayın! Faydalarına inanamayacaksınız
Soğan kabuklarını sakın çöpe atmayın! Faydalarına inanamayacaksınız

Soğan kabuklarını bir kap su içinde 1 gece bekletip, çıkan suyunu bitkilerinize dökün.

Soğan kabuklarını sakın çöpe atmayın! Faydalarına inanamayacaksınız
Soğan kabuklarını sakın çöpe atmayın! Faydalarına inanamayacaksınız
Soğan kabuklarını sakın çöpe atmayın! Faydalarına inanamayacaksınız
Soğan kabuklarını sakın çöpe atmayın! Faydalarına inanamayacaksınız
Soğan kabuklarını sakın çöpe atmayın! Faydalarına inanamayacaksınız
Soğan kabuklarını sakın çöpe atmayın! Faydalarına inanamayacaksınız

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