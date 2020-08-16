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Soğanı bu şekilde yemek zehirliyor!

Yemeklerin olmazsa olmazı soğan, doğru tüketildiğinde tam bir şifa deposu. İçeriğindekiler ile oldukça besleyici olan soğan yanlış tüketildiği takdirde zehirleyici olabiliyor.

Giriş Tarihi: 16 Ağustos 2020 Pazar 11:12 Güncelleme Tarihi: 16 Ağustos 2020 Pazar 11:12
Soğanı bu şekilde yemek zehirliyor!

Soğan etkili bir antibiyotik olarak kullanılan ve sağlığımız açısından oldukça yararlı olduğu için sık sık tüketilmekte.

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Soğanı bu şekilde yemek zehirliyor!

Ancak yapılan araştırmalar soğanı yanlış tüketmenin ilerleyen zamanlarda vücutta enfeksiyon riskinin oluşmasına hatta sebebi bilinemeyen gıda zehirlenmelerine neden olabileceğini belirtiyorlar.

Soğanı bu şekilde yemek zehirliyor!

Bu nedenle besinlerin yanlış tüketilmesi sonucunda ne kadar sağlıklı olursa olsun zararlı hale gelebiliyor… Soğan da bu gıdalar arasındadır.

Soğanı bu şekilde yemek zehirliyor!

Son yapılan araştırmalara göre çiğ olarak doğranmış soğan kapaklı veya kilitli poşetlerin içinde buzdolabında dahi olsa bakteri ile kokuları mıknatıs gibi çekerek kendi içine hapsediyor.

Soğanı bu şekilde yemek zehirliyor!

Bu sebeple soğanın kabuklarını soyduktan sonra bekletilmeden tüketilmesi gerekiyor.

Soğanı bu şekilde yemek zehirliyor!

Dilimlenmiş şekilde 1 gece dahi beklemiş soğan safra salgılarını, mide asitini arttırır ve gıda zehirlenmesine neden olarak geri dönüşü olmayan rahatsızlıklara yol açabiliyor.

Soğanı bu şekilde yemek zehirliyor!
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