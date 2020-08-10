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Haberler Galeri Soğanı buzluğa koyarsak ne olur? İşte mutfakta çok işinize yarayacak 10 püf nokta

Soğanı buzluğa koyarsak ne olur? İşte mutfakta çok işinize yarayacak 10 püf nokta

Yemek pişirmekle ilgili birkaç hileyi bilmek yemek deneyiminizi ve becerilerinizi büyük ölçüde geliştirebilir. İşte meyvelerin çabuk bozulmasını önlemekten lezzetli bir et pişirmeye kadar en önemli 10 püf noktası sizlerle!

Giriş Tarihi: 10 Ağustos 2020 Pazartesi 12:29
Soğanı buzluğa koyarsak ne olur? İşte mutfakta çok işinize yarayacak 10 püf nokta

Bir karmaşa yaratmadan sarımsağı soymak için, bir baş sarımsağı yaklaşık 20 saniye yüksek derecede mikrodalgada bekletin. Dışarı çıktığında kabukları direk elinize gelecek.

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Soğanı buzluğa koyarsak ne olur? İşte mutfakta çok işinize yarayacak 10 püf nokta

Kaşığın kenar kısımlarını kullanmak zencefil kabuklarını soymak için en akıllıca yöntem.

Soğanı buzluğa koyarsak ne olur? İşte mutfakta çok işinize yarayacak 10 püf nokta

Balık, ızgaraya yapışmaya eğilimlidir ve üzerine yerleştirildiğinde bile parçalanabilir. Bunu durdurmak için balığı ızgarada limon dilimlerinin üstüne koyun. Limon ayrıca balıklara bir lezzet katacaktır.

Soğanı buzluğa koyarsak ne olur? İşte mutfakta çok işinize yarayacak 10 püf nokta

Pizzayı yeniden ısıtmaya kalkmak aslında büyük risk almak demektir. Eski tadına geri dönemeyeceğini bilirsiniz... Lezzetli bir pizza yemek istiyorsanız mikrodalgada ısıtırken yanına bir bardak su koymalısınız. Böylelikle pizzanın kurumasını önleyeceksiniz.

Soğanı buzluğa koyarsak ne olur? İşte mutfakta çok işinize yarayacak 10 püf nokta

Eğer soğanı doğramadan önce dondurursanız kesilmeyle ortaya çıkan yarı toksik kimyasalların ortaya çıkmasını geciktirmiş olursunuz. Böylelikle soğanı doğrarken gözyaşlarınızın akmasına engel olmuş olacaksınız.

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