Soğanı buzluğa koyun bakın ne olacak...

Kaşığın kenar kısımlarını kullanmak zencefil kabuklarını soymak için en akıllıca yöntem.
Balık, ızgaraya yapışmaya eğilimlidir ve üzerine yerleştirildiğinde bile parçalanabilir. Bunu durdurmak için balığı ızgarada limon dilimlerinin üstüne koyun. Limon ayrıca balıklara bir lezzet katacaktır.
Pizzayı yeniden ısıtmaya kalkmak aslında büyük risk almak demektir. Eski tadına geri dönemeyeceğini bilirsiniz... Lezzetli bir pizza yemek istiyorsanız mikrodalgada ısıtırken yanına bir bardak su koymalısınız. Böylelikle pizzanın kurumasını önleyeceksiniz.
Eğer soğanı doğramadan önce dondurursanız kesilmeyle ortaya çıkan yarı toksik kimyasalların ortaya çıkmasını geciktirmiş olursunuz. Böylelikle soğanı doğrarken gözyaşlarınızın akmasına engel olmuş olacaksınız.