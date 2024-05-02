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Haberler Galeri Soğanı buzluğa koyun bakın ne olacak...

Soğanı buzluğa koyun bakın ne olacak...

Mutfakta işinize yarayacak birçok püf nokta var. Bazı yöntemler var ki öğrendiğinizde daha önce neden bilmediğinizi sorgulayacaksınız. İşte mutfakta kullanacağınız 10 yöntem...

Giriş Tarihi: 2 Mayıs 2024 14:06

Soğanı buzluğa koyun bakın ne olacak...

Mutfakta sizi kurtaracak, birbirinden pratik bilgilerle işinizi kolaylaştırabilirsiniz. İşte ortamlarda birbirinden güzel mutfakta uygulayabileceğiniz püf noktalar...

Bir karmaşa yaratmadan sarımsağı soymak için, bir baş sarımsağı yaklaşık 20 saniye yüksek derecede mikrodalgada bekletin. Dışarı çıktığında kabukları direk elinize gelecek.

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Soğanı buzluğa koyun bakın ne olacak...

Kaşığın kenar kısımlarını kullanmak zencefil kabuklarını soymak için en akıllıca yöntem.

Soğanı buzluğa koyun bakın ne olacak...

Balık, ızgaraya yapışmaya eğilimlidir ve üzerine yerleştirildiğinde bile parçalanabilir. Bunu durdurmak için balığı ızgarada limon dilimlerinin üstüne koyun. Limon ayrıca balıklara bir lezzet katacaktır.

Soğanı buzluğa koyun bakın ne olacak...

Pizzayı yeniden ısıtmaya kalkmak aslında büyük risk almak demektir. Eski tadına geri dönemeyeceğini bilirsiniz... Lezzetli bir pizza yemek istiyorsanız mikrodalgada ısıtırken yanına bir bardak su koymalısınız. Böylelikle pizzanın kurumasını önleyeceksiniz.

Soğanı buzluğa koyun bakın ne olacak...

Eğer soğanı doğramadan önce dondurursanız kesilmeyle ortaya çıkan yarı toksik kimyasalların ortaya çıkmasını geciktirmiş olursunuz. Böylelikle soğanı doğrarken gözyaşlarınızın akmasına engel olmuş olacaksınız.

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