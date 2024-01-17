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Haberler Galeri Soğanla telefonunuzu şarj edebileceğinizi biliyor muydunuz?

Soğanla telefonunuzu şarj edebileceğinizi biliyor muydunuz?

Sadece kuru soğanla telefonunuzu şarj edebileceğinizi biliyor muydunuz? Bu yöntem hem şarj aleti kullanma ihtiyacınızı karşılayacak hem de elektrik faturasına fazla para ödemekten kurtaracak. İşte soğanla telefonu şarj etmenin tarifi...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: 17 Ocak 2024 Çarşamba 11:20

Soğanla telefonunuzu şarj edebileceğinizi biliyor muydunuz?
Soğanla telefonunuzu şarj edebileceğinizi biliyor muydunuz?

Evde bulunan kuru soğanla maksimum verim ancak telefonu şarj etmekle olurdu. İngiltere'de yaşayan Owen Louis isimli bir genç yaptığı deneyin sonucuyla şaşkınlık yarattı. Louis, evde bulunan soğanla telefonunu şarj etmeyi başardı. Genç adamın bu işlemi nasıl gerçekleştirdiğine gelin birlikte bakalım. İşte, Louis'in yaptığı inanılmaz işlem…

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Soğanla telefonunuzu şarj edebileceğinizi biliyor muydunuz?
Soğanla telefonunuzu şarj edebileceğinizi biliyor muydunuz?

Sosyal medyada milyonlarca kez izlenen ilginç videolara hepimiz şahit olmuşuzdur. Ancak bu seferki hepsinden farklı. Genç bir adam evde bulunan kuru soğanla inanılmazı başardı.

Soğanla telefonunuzu şarj edebileceğinizi biliyor muydunuz?
Soğanla telefonunuzu şarj edebileceğinizi biliyor muydunuz?

İngiltere'de yaşayan genç soğan ile teknolojik bir cihazı şarj edip kullanmayı başardığını iddia etti. Sonuç mu? Tabii ki inanılmaz...

Soğanla telefonunuzu şarj edebileceğinizi biliyor muydunuz?
Soğanla telefonunuzu şarj edebileceğinizi biliyor muydunuz?

Çektiği video ile soğan ile gerçekleştirdiği bir takım işlem sonrasında elektronik cihazını sanki prize takar gibi kullanmayı başardı.

Soğanla telefonunuzu şarj edebileceğinizi biliyor muydunuz?
Soğanla telefonunuzu şarj edebileceğinizi biliyor muydunuz?

Arkadaşının verdiği fikir ile sebzelerle elektrik enerjisi üretebileceğini düşünen Owen Luis bunu gerçekleştirdiği deney ile kanıtlamış oldu.

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