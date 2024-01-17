Sadece kuru soğanla telefonunuzu şarj edebileceğinizi biliyor muydunuz? Bu yöntem hem şarj aleti kullanma ihtiyacınızı karşılayacak hem de elektrik faturasına fazla para ödemekten kurtaracak. İşte soğanla telefonu şarj etmenin tarifi...
Evde bulunan kuru soğanla maksimum verim ancak telefonu şarj etmekle olurdu. İngiltere'de yaşayan Owen Louis isimli bir genç yaptığı deneyin sonucuyla şaşkınlık yarattı. Louis, evde bulunan soğanla telefonunu şarj etmeyi başardı. Genç adamın bu işlemi nasıl gerçekleştirdiğine gelin birlikte bakalım. İşte, Louis'in yaptığı inanılmaz işlem…