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Haberler Galeri Soğuk algınlığını bozuk parayla tedavi ediyorlar! Bu yöntemi herkes merak ediyor...

Soğuk algınlığını bozuk parayla tedavi ediyorlar! Bu yöntemi herkes merak ediyor...

Soğuk algınlığı nasıl geçer? Soğuk algınlığı tedavisi nasıl olunur? sorularının yanıtı araştırılıyor. Soğuk algınlığını bozuk parayla tedavi eden Endonezyalıların bu yöntemi, kış aylarının gelmesiyle birlikte merak edilmeye başlandı. Sadece bir adet madeni parayla yapılan bu tedavi yöntemiyle soğuk algınlığının yol açtığı kırgınlık, halsizlik, midede gaz birikimi ve eklem ağrısı gibi sorunlara derman olduğuna inanılıyor. İşte kerokan tedavisinin detayları...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: 9 Kasım 2023 Perşembe 16:13 Güncelleme Tarihi: 9 Kasım 2023 Perşembe 16:58

Soğuk algınlığını bozuk parayla tedavi ediyorlar! Bu yöntemi herkes merak ediyor...

Soğuk algınlığı diğer adı nezle, genellikle kış aylarında ortaya çıkan, yüzlerce virüsün yol açtığı burun ve boğaz hastalığıdır.

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Soğuk algınlığını bozuk parayla tedavi ediyorlar! Bu yöntemi herkes merak ediyor...

Hava sıcakalarının düşmesi nedeniyle soğuk algınlığı vakaları hızla artma başladı. Hal böyle olunca ilaç kullanmak istemeyen vatandaşlar yeni tedavi yöntemleri aramaya başladı.

Soğuk algınlığını bozuk parayla tedavi ediyorlar! Bu yöntemi herkes merak ediyor...

Öyle ki Endonezyalıların bozuk parayla soğuk algınlığı tedavisi son zamanlarda merak konusu oldu. Peki soğuk algınlığı nasıl geçer? Soğuk algınlığını tedavi etme yöntemleri neler? Karokan tedavisi nedir? Karokan tedavisi nasıl yapılır?

Soğuk algınlığını bozuk parayla tedavi ediyorlar! Bu yöntemi herkes merak ediyor...

Endonezyalılar, soğuk algınlığı için geleneksel "bozuk para" tedavisini tercih ediyor.Ülkede soğuk algınlığı için Orta Cava kültüründen gelen bozuk para tedavi yöntemi halen yaygın kullanılıyor.

Soğuk algınlığını bozuk parayla tedavi ediyorlar! Bu yöntemi herkes merak ediyor...

Bir asırdan uzun süredir uygulanan ve hindistan cevizi yağı ile bozuk paranın kullanıldığı tedavi yönteminin, soğuk algınlığının yol açtığı kırgınlık, halsizlik, midede gaz birikimi ve eklem ağrısı gibi sorunlara derman olduğuna inanılıyor.

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