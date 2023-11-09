Soğuk algınlığını bozuk parayla tedavi ediyorlar! Bu yöntemi herkes merak ediyor...

Soğuk algınlığı nasıl geçer? Soğuk algınlığı tedavisi nasıl olunur? sorularının yanıtı araştırılıyor. Soğuk algınlığını bozuk parayla tedavi eden Endonezyalıların bu yöntemi, kış aylarının gelmesiyle birlikte merak edilmeye başlandı. Sadece bir adet madeni parayla yapılan bu tedavi yöntemiyle soğuk algınlığının yol açtığı kırgınlık, halsizlik, midede gaz birikimi ve eklem ağrısı gibi sorunlara derman olduğuna inanılıyor. İşte kerokan tedavisinin detayları...