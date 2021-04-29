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Tam kapanmada eczaneler açık mı?

Tam kapanma döneminde eczaneler açık olacak mı? sorusu merakla araştırılıyor. 17 günlük kapanma süresince belirtilen kurumlar dışında iş yerleri geçici süre ile kapalı olacak. Peki, sokağa çıkma yasağında eczaneler açık mı? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 29 Nisan 2021 Perşembe 13:05 Güncelleme Tarihi: 29 Nisan 2021 Perşembe 13:14
Sokağa çıkma yasağında eczaneler açık mı?
Sokağa çıkma yasağında eczaneler açık mı?

Tam kapanma döneminde eczanelerin açık olup olmayacağı merakla araştırılıyor. Eczanelerin çalışma saatleri değişti mi? Tam kapanmada eczaneler açık mı? İşte merak edilenler...

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Sokağa çıkma yasağında eczaneler açık mı?
Sokağa çıkma yasağında eczaneler açık mı?

TAM KAPANMADA ECZANELER AÇIK MI?

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, tam kapanma sürecinde resmi tatiller hariç eczaneler açık olacak. Resmi tatiller ve hafta sonları nöbetçi eczaneler hizmet verecek.

Sokağa çıkma yasağında eczaneler açık mı?
Sokağa çıkma yasağında eczaneler açık mı?

TAM KAPANMA NE ZAMAN BİTECEK?

Tam kapanma süreci 29 Nisan Perşembe saat 19.00'da başlayacak. 3 hafta sürecek tam kapanma 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'te sona erecek.

Sokağa çıkma yasağında eczaneler açık mı?
Sokağa çıkma yasağında eczaneler açık mı?

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Sokağa çıkma yasağında eczaneler açık mı?
Sokağa çıkma yasağında eczaneler açık mı?

HASTANE RANDEVULARI NE OLACAK?

Buna göre, tam kapanmada kamu ve özel sağlık kuruluşları, eczaneler, veterinerler ve hayvan hastaneleri açık olacak.

Hastane randevusu olanlar da randevularını göstermek şartı ile hastanelere gidebilecek.

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