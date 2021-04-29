Tam kapanma döneminde eczaneler açık olacak mı? sorusu merakla araştırılıyor. 17 günlük kapanma süresince belirtilen kurumlar dışında iş yerleri geçici süre ile kapalı olacak. Peki, sokağa çıkma yasağında eczaneler açık mı? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 29 Nisan 2021 Perşembe 13:05Güncelleme Tarihi: 29 Nisan 2021 Perşembe 13:14
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Sokağa çıkma yasağında eczaneler açık mı?
Tam kapanma döneminde eczanelerin açık olup olmayacağı merakla araştırılıyor. Eczanelerin çalışma saatleri değişti mi? Tam kapanmada eczaneler açık mı? İşte merak edilenler...