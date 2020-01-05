Sokak hayvanları ve yeni dostluklar için "iyilik pazarı" kuruyorlar

Muğla'nın "sakin şehir" unvanlı Köyceğiz ilçesinde yaşayanlar ve yerleşik yabancılar tarafından kurulan "iyilik pazarı"nda satışa sunulan el emeği ürünlerin geliri, sokak hayvanlarının beslenme ve tedavi giderleri için kullanılıyor.

Köyceğiz'de yerleşik yabancılar ile yerli halk, ortak pazar kuruyor. Kış ayının en büyük etkinliği için İstanbul, Antalya, Denizli, Aydın, Kuşadası başta olmak üzere birçok yerden turlarla gelen yerli ve yabancı misafirler, pazardan alışveriş yapmak ve ilçeyi gezmek için Köyceğiz'de buluşuyor.