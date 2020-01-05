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Sokak hayvanları ve yeni dostluklar için "iyilik pazarı" kuruyorlar

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde yerleşik yabancıların da katılımıyla kurulan pazar, hem yeni dostluk köprüleri kurulmasını sağlıyor hem de el emeği ürünlerin satışından elde edilen gelir sokak hayvanları için harcanıyor

Giriş Tarihi: 5 Ocak 2020 Pazar 12:40 Güncelleme Tarihi: 5 Ocak 2020 Pazar 12:42
Sokak hayvanları ve yeni dostluklar için iyilik pazarı kuruyorlar

Muğla'nın "sakin şehir" unvanlı Köyceğiz ilçesinde yaşayanlar ve yerleşik yabancılar tarafından kurulan "iyilik pazarı"nda satışa sunulan el emeği ürünlerin geliri, sokak hayvanlarının beslenme ve tedavi giderleri için kullanılıyor.

Köyceğiz'de yerleşik yabancılar ile yerli halk, ortak pazar kuruyor. Kış ayının en büyük etkinliği için İstanbul, Antalya, Denizli, Aydın, Kuşadası başta olmak üzere birçok yerden turlarla gelen yerli ve yabancı misafirler, pazardan alışveriş yapmak ve ilçeyi gezmek için Köyceğiz'de buluşuyor.

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Sokak hayvanları ve yeni dostluklar için iyilik pazarı kuruyorlar

Köyceğiz Kordon'da 7 yıldır kurulan pazarda kurulan 600 stantta, çeşitli ülkelere özgü kıyafet, içecek, yiyecek, el işi ürünler ve hediyelik eşyaların satışı yapılıyor.

Yılda 3 ya da 4 kez açılan pazardan elde edilen gelir, gönüllüler tarafından sokak hayvanlarının tutulduğu barınak için harcanıyor. Pazar ayrıca yerli ve yabancıların kaynaşmasını da sağlıyor.

Sokak hayvanları ve yeni dostluklar için iyilik pazarı kuruyorlar

PAZAR KAYNAŞMAYI DA SAĞLIYOR

Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan, AA muhabirine, etkinliğin Muğla'da yaşayan yerleşik yabancılar ile bölge halkının kaynaşmasını sağladığını söyledi.

"Sakin şehir" Köyceğiz'de kış aylarındaki turizm potansiyelini artırmak istediklerini belirten Ceylan, pazarı yaklaşık 10 bin kişinin ziyaret ettiğini ifade etti.

Sokak hayvanları ve yeni dostluklar için iyilik pazarı kuruyorlar

Yerleşik yabancılar ile Türk vatandaşların kültürlerinin harmanlanmasını sağladıklarını anlatan Ceylan, "Köyceğiz'de çok sayıda yerleşik yabancı yaşamını sürdürüyor. Bağışlarla, hayvanlarımıza yabancılar da sahip çıkıyor. Bu bizi mutlu ediyor. Pazar uzun yıllardır kuruluyor. Her yıl daha fazla katılım olan pazarda, yeni dostluklar kuruluyor. Çevre il ve ilçelerden de büyük katılım sağlanıyor. Köyceğiz cennetten bir köşe." diye konuştu.

Sokak hayvanları ve yeni dostluklar için iyilik pazarı kuruyorlar

YENİ DOSTLUKLARA KAPI ARALIYOR

Yıllardır Marmaris ilçesinde yaşayan İngiliz Marit Ekstroom ise bir seyahat şirketinin bölge müdürü olarak geldiği Marmaris'e hayran kaldığını, ömrünü burada tamamlamaya karar verdiğini dile getirdi.

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