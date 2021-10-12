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Sokaklar göle döndü kazalar ardı ardına geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sağanak uyarısı yaptığı Bodrum'da etkisini gösteren sağanak yağmur, günlük yaşamı olumsuz yönde etkiledi. Kayganlaşan yollar nedeniyle ilçede çok sayıda trafik kazaları yaşandı.

Giriş Tarihi: 12 Ekim 2021 Salı 17:35 Güncelleme Tarihi: 12 Ekim 2021 Salı 17:37
Sokaklar göle döndü kazalar ardı ardına geldi

Muğla'nın Bodrum İlçesi'nde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz yönde etkiledi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sağanak yağış uyarısı yaptığı Bodrum'da etkisini gösteren sağanak yağmur, günlük yaşamı olumsuz yönde etkiledi. Sağanak yağışa yakalanan vatandaşlar, yağmurdan korunmak için kaçacak yer aradı.

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Sokaklar göle döndü kazalar ardı ardına geldi

Bazı caddelerde su birikintileri oluşurken, araç trafiğinde de sıkışıklıklar meydana geldi. Bodrum Turgutreis Yolu'nda biriken sular nedeniyle hem vatandaşlar hem de araç sürücüleri zor anlar yaşadı.

Sokaklar göle döndü kazalar ardı ardına geldi

YAĞIŞ KAZA GETİRDİ
Yağış nedeniyle kayganlaşan yollarda trafik kazaları da yaşandı. Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nden Turgutreis istikametine seyreden motosikletli, kayganlaşan yolda motosikletinin gidon hakimiyetini kaybetti. Motosikletinden düşerek başını asfalta çarpan sürücüye ilk müdahaleyi Muğla 911 Arama Kurtarma gönüllüleri yaptı.

Sokaklar göle döndü kazalar ardı ardına geldi

Çevredeki vatandaşlar da yaralının yağmurda ıslanmaması için başına şemsiye tuttu. Ambulansa alınarak hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Öte yandan ilçenin farklı noktalarında da yağışla kayganlaşan yol sebebiyle yaralamalı ve maddi hasarlı trafik kazaları yaşandı.

Sokaklar göle döndü kazalar ardı ardına geldi
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