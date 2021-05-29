Şoke eden bilimsel gerçekler! Bunları muhakkak öğrenin

Sadece dilinin büyüklüğü bir file ulaşan canlı hangisi? Gözyaşınızı isteseniz de akıtamayacağınız tek yer neresi? Aradan yıllar geçse de bozulmayan tek gıdanın ne olduğunu biliyor musunuz?



Türkiye gündemini şimdilik bir kenara bırakın. İşte pek çoğumuzun hiç bilmediği bilimsel gerçekler...