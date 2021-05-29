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Şoke eden bilimsel gerçekler! Bunları muhakkak öğrenin
Şoke eden bilimsel gerçekler! Bunları muhakkak öğrenin
Sadece dilinin büyüklüğü bir file ulaşan canlı hangisi? Gözyaşınızı isteseniz de akıtamayacağınız tek yer neresi? Aradan yıllar geçse de bozulmayan tek gıdanın ne olduğunu biliyor musunuz?
Giriş Tarihi: 29 Mayıs 2021 Cumartesi 16:07
Sadece dilinin büyüklüğü bir file ulaşan canlı hangisi? Gözyaşınızı isteseniz de akıtamayacağınız tek yer neresi? Aradan yıllar geçse de bozulmayan tek gıdanın ne olduğunu biliyor musunuz?
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