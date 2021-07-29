  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Galeri Söke'de binlerce liralık gümrük kaçağı parfüm ele geçirildi

Söke'de binlerce liralık gümrük kaçağı parfüm ele geçirildi

AYDIN'ın Söke İlçesinde, jandarma ekiplerince yapılan operasyonda, maddi değeri 250 bin lira olan 5 bin 949 adet gümrük kaçağı parfüm ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Giriş Tarihi: 29 Temmuz 2021 Perşembe 15:29 Güncelleme Tarihi: 29 Temmuz 2021 Perşembe 15:31
Söke'de binlerce liralık gümrük kaçağı parfüm ele geçirildi

Söke İlçe Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Sazlı Mahallesi'nde gümrük kaçağı parfüm satıldığı bilgisine ulaştı. Jandarma ekiplerince tespit edilen adreslere dün akşam saatlerinde operasyon düzenlendi.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Söke'de binlerce liralık gümrük kaçağı parfüm ele geçirildi

Yapılan aramalarda, kaçak olduğu tespit edilen 5 bin 949 parfüm, 1 şişe kapaklanma aleti, barkod ve hologram ele geçirildi.

Söke'de binlerce liralık gümrük kaçağı parfüm ele geçirildi

Ele geçirilen kaçak parfümlerin maddi değerinin 250 bin lira olduğu belirtilirken, satıcı Orhan D. (47) gözaltına alındı.

Söke'de binlerce liralık gümrük kaçağı parfüm ele geçirildi

Hakkında adli işlem başlatılan Orhan D. savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Söke'de binlerce liralık gümrük kaçağı parfüm ele geçirildi
Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı Bülent Ersoy, Bodrum tatilinde makyajsız yakalandı! Sosyal medyayı salladı
Bülent Ersoy, Bodrum tatilinde makyajsız yakalandı! Sosyal medyayı salladı