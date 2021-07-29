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Söke'de binlerce liralık gümrük kaçağı parfüm ele geçirildi

AYDIN'ın Söke İlçesinde, jandarma ekiplerince yapılan operasyonda, maddi değeri 250 bin lira olan 5 bin 949 adet gümrük kaçağı parfüm ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Giriş Tarihi: 29 Temmuz 2021 Perşembe 15:29 Güncelleme Tarihi: 29 Temmuz 2021 Perşembe 15:31 BU GALERİYİ PAYLAŞ





