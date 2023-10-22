SOLOTÜRK’ten Bodrum semalarında nefes kesen gösteri

Sahil şeridinde toplanan binlerce kişi, gösteri uçuşunu ilgi ve heyecanla izledi. Bazı vatandaşlar da Kıbrıs Şehitleri Caddesi başta olmak üzere kentin birçok yüksek bölgesinden akrobasi uçuşunu takip ederek cep telefonlarıyla kaydetti.