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Haberler Galeri SOLOTÜRK'ten Bodrum semalarında nefes kesen gösteri

SOLOTÜRK'ten Bodrum semalarında nefes kesen gösteri

SOLOTÜRK Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında Muğla'nın Bodrum ilçesinde gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Yaklaşık yarım saat süren gösteri izleyenler tarafından büyük beğeni topladı.

AA

Giriş Tarihi: 22 Ekim 2023 Pazar 16:18 Güncelleme Tarihi: 22 Ekim 2023 Pazar 17:14

SOLOTÜRK’ten Bodrum semalarında nefes kesen gösteri

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK, Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında Muğla'nın Bodrum ilçesinde gösteri uçuşu yaptı.

Bodrum semalarındaki uçuşta SOLOTÜRK pilotu, Bodrum Kalesi, tarihi değirmenler, Paşatarlası ve Kumbahçe plajı üzerinden alçak uçuş gerçekleştirdi.

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SOLOTÜRK’ten Bodrum semalarında nefes kesen gösteri

Sahil şeridinde toplanan binlerce kişi, gösteri uçuşunu ilgi ve heyecanla izledi. Bazı vatandaşlar da Kıbrıs Şehitleri Caddesi başta olmak üzere kentin birçok yüksek bölgesinden akrobasi uçuşunu takip ederek cep telefonlarıyla kaydetti.

SOLOTÜRK’ten Bodrum semalarında nefes kesen gösteri

Bodrum Limanı'nda demirli kruvaziyerdeki yolcular da gösteriyi gemiden izledi. SOLOTÜRK'ün gösterisi izleyenlerin beğenisini topladı.

Tek uçakla gerçekleştirilen gösteri yaklaşık yarım saat sürdü.

SOLOTÜRK’ten Bodrum semalarında nefes kesen gösteri
SOLOTÜRK’ten Bodrum semalarında nefes kesen gösteri
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