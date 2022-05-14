SOLOTÜRK’ten Rize’de nefes kesen gösteri

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılışı gerçekleştirilecek Rize-Artvin Havalimanı'nda gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Hayran bırakan gösteri yaklaşık 20 dakika sürdü.
Giriş Tarihi: 14 Mayıs 2022 Cumartesi 13:58Güncelleme Tarihi: 14 Mayıs 2022 Cumartesi 14:01
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Türkiye'nin deniz üzerine dolgu yapılarak inşa edilen ikinci havalimanı olan Rize-Artvin Havalimanı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından bugün hizmete açılacak.