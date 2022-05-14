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Haberler Galeri SOLOTÜRK'ten Rize'de nefes kesen gösteri

SOLOTÜRK'ten Rize'de nefes kesen gösteri

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılışı gerçekleştirilecek Rize-Artvin Havalimanı'nda gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Hayran bırakan gösteri yaklaşık 20 dakika sürdü.

Giriş Tarihi: 14 Mayıs 2022 Cumartesi 13:58 Güncelleme Tarihi: 14 Mayıs 2022 Cumartesi 14:01
SOLOTÜRK’ten Rize’de nefes kesen gösteri

Türkiye'nin deniz üzerine dolgu yapılarak inşa edilen ikinci havalimanı olan Rize-Artvin Havalimanı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından bugün hizmete açılacak.

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SOLOTÜRK’ten Rize’de nefes kesen gösteri

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılışı gerçekleştirilecek Rize-Artvin Havalimanı'nda gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

SOLOTÜRK’ten Rize’de nefes kesen gösteri

Havalimanı üzerindeki gösteri, yoğun ilgi gördü. Açılış için havalimanına gelen vatandaşlar, F-16 uçağıyla yapılan akrobasi hareketlerini cep telefonlarıyla kaydetti.

SOLOTÜRK’ten Rize’de nefes kesen gösteri

SOLOTÜRK'ün gösteri uçuşu, yaklaşık 20 dakika sürdü.

SOLOTÜRK’ten Rize’de nefes kesen gösteri
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