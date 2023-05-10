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Haberler Galeri Soma'da maden ocağında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti

Soma'da maden ocağında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti

Manisa'nın Soma ilçesinde bulunan linyit maden ocağın dün akşam saatlerinde toprak kayması meydana geldi. Toprak altın kalan işçilerden Feyyiz Acar hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı.

Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2023 Çarşamba 08:52 Güncelleme Tarihi: 10 Mayıs 2023 Çarşamba 08:57
Soma'da maden ocağında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti
Soma’da maden ocağında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti

Saat 21.00 sıralarında Manisa Soma'nın Sarıkaya Mahallesi yakınlarında bulunan özel bir yer üstü linyit ocağında hafriyat çalışması sınasında toprak kayması meydana geldi. Maden sahasında çalışan 4 işçi, tonlarca toprak yığını altında kaldı.

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Soma'da maden ocağında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti
Soma’da maden ocağında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, itfaiye, sağlık, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Toprak altında kalan işçilerden Mehmet Arslan, Uğur Topbaş ve Mehmet Seren, ocakta bulunan işçiler tarafından iş makineleri yardımıyla çıkarıldı.

Kısa sürede ocağa gelen ekiplerin çalışmasıyla Feyyaz Acar isimli işçi de toprak altından çıkarıldı. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde işçinin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı kurtarılan Mehmet Arslan, Uğur Topbaş ve Mehmet Seren ise ambulansla Soma Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Soma'da maden ocağında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti
Soma’da maden ocağında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti

Kısa sürede ocağa gelen ekiplerin çalışmasıyla Feyyaz Acar isimli işçi de toprak altından çıkarıldı. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde işçinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Soma'da maden ocağında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti
Soma’da maden ocağında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti

Yaralı kurtarılan Mehmet Arslan, Uğur Topbaş ve Mehmet Seren ise ambulansla Soma Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Soma'da maden ocağında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti
Soma’da maden ocağında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti

VALİLİKTEN AÇIKLAMA
Valilikten konu ile ilgili yapılan açıklamada, "İlimiz Soma İlçesi Sarıkaya Mahallesinde faaliyet gösteren bir yer üstü maden ocağında saat 21:00 civarında heyelan meydana gelmiştir.

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