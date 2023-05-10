Soma’da maden ocağında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, itfaiye, sağlık, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Toprak altında kalan işçilerden Mehmet Arslan, Uğur Topbaş ve Mehmet Seren, ocakta bulunan işçiler tarafından iş makineleri yardımıyla çıkarıldı.

Kısa sürede ocağa gelen ekiplerin çalışmasıyla Feyyaz Acar isimli işçi de toprak altından çıkarıldı. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde işçinin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı kurtarılan Mehmet Arslan, Uğur Topbaş ve Mehmet Seren ise ambulansla Soma Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.