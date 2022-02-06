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Somundan öyle bir şey yaptı ki görenler hayran kalıyor! Artık eski eşyalarınızı çöpe atmak istemeyeceksiniz
Somundan öyle bir şey yaptı ki görenler hayran kalıyor! Artık eski eşyalarınızı çöpe atmak istemeyeceksiniz
Birazdan görecekleriniz sonrasına eski eşyalarınızı çöpe atmak istemeyeceksiniz. Pablo Cimadevila isimli genç adam sosyal medya hesabından paylaştığı videoda basit bir somundan öyle bir şey yaptı ki, şaşıp kalmamak elde değil. İşte sosyal medyada çok konuşulan o ilginç anlar.
Giriş Tarihi: 6 Şubat 2022 Pazar 11:01
Sadece bir vida somunu deyip geçmeyin. Pablo Cimadevila isimli sanatçının vida somunuyla yaptıkları şaşırttı. O anları Instagram hesabından paylaşan Cimadevilla binlerce beğeni ve yorum aldı.
İşte görenleri hayran bırakan çalışma.