Bozdoğan ilçesinde 23 Şubat'ta düzenlenen deve güreşi festivalinde bir grup arasında kavga çıkmış, tarafları ayırmak için müdahale eden trafik polisine O.Ç. isimli şahıs saldırmıştı. Olayın ardından saldırı anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Cep telefonu kamerasına yansıyan saldırı vatandaşların tepkisini toplarken, saldırgan hakkında savcılık soruşturma başlattı.

Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "Bir kısım sosyal medya platformlarında Aydın ili Bozdoğan ilçesinde 23 Şubat 2025 tarihinde geleneksel deve güreşi festivalinde Bozdoğan ilçesinde görevli bir polis memuruna yönelik 'kasten yaralama' eylemi sonrasında şüphelilerin serbest bırakıldığı, bir kısım sosyal medya platformlarında da polislerin vatandaşlara zor kullanma yetkisini aşacak şekilde müdahalede bulunduğu iddiaları nedeniyle kamuoyunu yanıltıcı ve doğru olmayan paylaşımlar ile ilgili olarak aşağıdaki basın açıklamasının yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.