Son dakika: Fethiye’de feci kaza: 3 ölü, 5 yaralı

Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine olay yerinde çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, Atlan Küçükkaplama ile Samara Akmatbekova'nın olay yerinde yaşamını yitirdiğini tespit etti.