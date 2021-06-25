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Haberler Galeri Son dakika: Fethiye’de feci kaza: 3 ölü, 5 yaralı

Son dakika: Fethiye’de feci kaza: 3 ölü, 5 yaralı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si olay yerinde 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Giriş Tarihi: 25 Haziran 2021 Cuma 01:19 Güncelleme Tarihi: 25 Haziran 2021 Cuma 01:21
Son dakika: Fethiye’de feci kaza: 3 ölü, 5 yaralı

Gürsoy Dönmez'in kullandığı 48 HL 648 plakalı Tofaş markalı otomobil, Fethiye-Antalya kara yolu Çırpı Kavşağı'nda, Halil Can Çakal idaresindeki 48 K 9939 plakalı otomobille çarpıştı.

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Son dakika: Fethiye’de feci kaza: 3 ölü, 5 yaralı

Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine olay yerinde çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, Atlan Küçükkaplama ile Samara Akmatbekova'nın olay yerinde yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Son dakika: Fethiye’de feci kaza: 3 ölü, 5 yaralı

Kazada araçlarda sıkışanlar Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince kurtarıldı.

Son dakika: Fethiye’de feci kaza: 3 ölü, 5 yaralı

Yaralılar Gürsöy Dönmez, Kemal Yılmaz Topçuoğlu, Adnan Küçükkaplama, Halil Can Çakal ile kimliği henüz tespit edilemeyen 2 kişi ambulanslarla Fethiye Devlet Hastanesine ve ilçedeki özel hastanelere kaldırıldı.

Son dakika: Fethiye’de feci kaza: 3 ölü, 5 yaralı

Hastaneye kaldırılan yaralılardan kimliği belirlenemeyen 1 kişi de yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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