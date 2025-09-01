SON DAKİKA: İZSU DUYURDU! İZMİR'İN BİRÇOK İLÇESİNDE SAATLER SÜREN SU KESİNTİSİ 1 EYLÜL PAZARTESİ
Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün yaşanacak su kesintileri İZSU tarafından duyuruldu. Bugün İzmir'in birçok ilçesinde uzun süreli su kesintileri yaşanması bekleniyor. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde su kesintisi olacak? İşte 1 Eylül Pazartesi İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...
GÖZDE AYVAZ
Giriş Tarihi : Son Güncelleme :
Son dakika İzmir haberleri... Bugün İzmir'de yaşanacak su kesintilerinin detayları araştırılıyor. İZSU ilçe ilçe kesinti detaylarını paylaştı. İşte 1 Eylül Pazartesi İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...