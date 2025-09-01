  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Haberler Galeri SON DAKİKA: İZSU DUYURDU! İZMİR'İN BİRÇOK İLÇESİNDE SAATLER SÜREN SU KESİNTİSİ 1 EYLÜL PAZARTESİ

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün yaşanacak su kesintileri İZSU tarafından duyuruldu. Bugün İzmir'in birçok ilçesinde uzun süreli su kesintileri yaşanması bekleniyor. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde su kesintisi olacak? İşte 1 Eylül Pazartesi İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

GÖZDE AYVAZ

BAYRAKLI EMEK
01.09.2025 saat 09:40 ile 10:40 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

BORNOVA ATATÜRK, EVKA 4, İNÖNÜ, KIZILAY
01.09.2025 saat 01:39 ile 11:00 arasında yaklaşık 9 saat su kesintisi olacaktır.

BUCA KARANFİL
01.09.2025 saat 09:30 ile 10:30 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

FOÇA FEVZİ ÇAKMAK, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK
01.09.2025 saat 10:02 ile 16:00 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi olacaktır.

FOÇA YENİBAĞARASI
01.09.2025 saat 10:01 ile 13:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

KARABAĞLAR LİMONTEPE
01.09.2025 saat 10:20 ile 11:20 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

KARABAĞLAR BAHRİYE ÜÇOK
01.09.2025 saat 10:10 ile 11:10 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

KARŞIYAKA BAHÇELİEVLER
01.09.2025 saat 10:10 ile 11:10 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

MENDERES AHMETBEYLİ
01.09.2025 saat 10:02 ile 12:02 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

ÖDEMİŞ BIÇAKÇI
01.09.2025 saat 10:20 ile 12:20 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

ÖDEMİŞ BÜLBÜLLER, GÖLCÜK, KERPİÇLİK, KIZILCA, SUÇIKTI, SÜLEYMANLAR, VELİLER
01.09.2025 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.

SEFERİHİSAR BEYLER
01.09.2025 saat 09:45 ile 13:45 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.

URLA CAMİATİK, SIRA, YELALTI
01.09.2025 saat 08:42 ile 14:42 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi olacaktır.