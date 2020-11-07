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Sonbaharın gizli güzelliği Kazdağları Gürgen Dağı

Balıkesir'in Edremit ilçesi ile Çanakkale'nin Yenice ve Biga ilçeleri arasında kalan Kazdağları'ndaki Gürgen Dağı kayın ve göknar ormanları sonbahar renkleri ile adeta büyülüyor.

Giriş Tarihi: 7 Kasım 2020 Cumartesi 13:45 Güncelleme Tarihi: 7 Kasım 2020 Cumartesi 13:45
Sonbaharın gizli güzelliği Kazdağları Gürgen Dağı

Kazdağları'nın pek bilinmeyen kayın ve göknar ormanları Gürgen Dağ bölgesinde özellikle şu günlerde doğaseverlerin büyük ilgisini çekiyor.

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Sonbaharın gizli güzelliği Kazdağları Gürgen Dağı

Kazdağları'nın Gürgen Dağ mevkiindeki Kayın ve Göknar ormanları koruma alanları ile gelecek nesillere taşınırken, sonbaharda sarı ve kahve tonları ile seyri doyumsuz bir görsel şölen sunuyor.

Sonbaharın gizli güzelliği Kazdağları Gürgen Dağı

Görgen Dağ mevkiinde özellikle kayın, gürgen, göknar ve kestane gibi geniş yapraklı ağaçlar bulunuyor.

Sonbaharın gizli güzelliği Kazdağları Gürgen Dağı

Birçok akarsu ve mini gölete sahip bölge özellikle yürüyüş gurupları ve doğa fotoğrafçılarını ilgisini çekiyor.

İHA

Sonbaharın gizli güzelliği Kazdağları Gürgen Dağı
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