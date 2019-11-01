Songül Karlı’yı tanıyamayacaksınız! Estetiğin dozu kaçınca...

Songül Karlı Instagram paylaşımıyla herkesi şok etti. Ünlü türkücü Songül Karlı değişimi ile adeta bambaşka birine dönüştü. Onu eski hali ile hatırlayan hayranları Songül Karlı'yı tanımakta zorlanıyor. Şu sıralar televizyonda program yapan Songül Karlı güzelliği ile dikkat çekiyor. Sık sık sosyal medyadan paylaşımlarda bulunan Songül Karlı'nın sevenlerini ikiye bölen bu değişimine kimileri 'muhteşem' yorumunu yaparken, kimileri 'estetiğin dozunu kaçırdın' yorumlarında bulunuyor. Bir dönem evlilik programı da sunan şarkıcı Songül Karlı yeni imajıyla sevenlerinin karşısına çıktı. Geçirdiği estetik operasyonlarıyla çok konuşulan Songül Karlı'nın yeni halini görenler tanıyamadı. Son dönemde yaptırdığı estetikler nedeniyle eski halinden eser kalmayan Songül Karlı yeni halini sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu. İşte Songül Karlı ve diğer ünlü isimlerin estetikle 'pes' dedirten değişimleri...