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Sosyal izolasyonda abur cubura dikkat!

Türkiye genelinde yeni tip korona virüse (Covid-19) karşı alınan tedbirler giderek artıyor. Covid-19 nedeniyle mecburi bir durum olmadıkça evde kalmamız gereken bu dönemde, belirtilen düzene alışkın olmayan bireyler geçiş sürecinde zor anlar yaşayabiliyor.

Giriş Tarihi: 30 Mart 2020 Pazartesi 10:16
Sosyal izolasyonda abur cubura dikkat!

Sıkıntı ve stres anında bazı bireylerin fazla yiyecek tüketme, bazılarının ise normalden daha az miktarda yiyecek tüketme eğiliminde olduğunda dikkat çeken Doç. Dr. Ruhan Aşkın Uzel, stres ve yeme kontrolü arasındaki bağlantıda nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlattı.

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Sosyal izolasyonda abur cubura dikkat!

Zihinsel sağlığın ve dinginliğin ancak fiziksel egzersiz, düzenli uyku ve dengeli beslenme ile desteklenebileceğini belirten Doç. Dr. Ruhan Aşkın Uzel, "Günlük rutinimizden mümkün oldukça kopmadan, uzmanların tavsiyelerine uygun hareket edilirse yeni koşullara uyum sağlayan ılımlı bir geçiş sağlayabiliriz" dedi.

Sosyal izolasyonda abur cubura dikkat!

"GECE UYKUSU BAĞIŞIKLIK İÇİN ÖNEMLİ"
Doç. Dr. Ruhan Aşkın Uzel yeni uyku ve beslenme düzeninde uyulması gereken kuralları ve tavsiyeleri şöyle anlattı: "Bireyler iş temposu olan günlerin ardından evde kalmaya başladıklarında bu durum, uyku saatlerindeki esneklik olarak algılanmamalı. Eğer iş yaşamındaki uyku düzeni onları rahatsız etmeyecek düzende ve yeterliyse bu düzen aynen devam ettirilmeli.

Sosyal izolasyonda abur cubura dikkat!

Özetle bireyler evde kaldıkları sürede daha az ya da daha düzensiz uyumamalı. Uyku saati az olan bireyler gündüz dinlenmeyi aradaki uyku açığını kapatmak için kullanmamalı. Çünkü gece olan kaliteli uyku bağışıklık sisteminin güçlü kalmasında etkili olacaktır. Bu noktada ihtiyaç duyulan uyku miktarının bireylerin yaş aralıklarına ve fizyolojik durumlarına göre değişiklik gösterdiği de unutulmamalı."

Sosyal izolasyonda abur cubura dikkat!

ABUR CUBUR TÜKETİMİNDEN UZAK DURUN
Beslenme konusunda ilk belirtilmesi gereken noktanın yeterli Uzel, "Her şeyin fazlasının zarar, kararı kadarının yararlı olacağından hareketle belirtilmelidir ki; aşırı su tüketimi de bir takım komplikasyonlara neden olabilir. Beslenme düzeni sağlanırken imkanlar çerçevesinde uygun fiziksel egzersizler yapılmalı, vücut hareketsiz bırakılmamalı. Beslenme sürecinde öğünler uygun zaman aralıklarında ve uygun yiyecek miktarında tutulmalı, vitamin ve mineral dengesi iyi korunmalı.

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