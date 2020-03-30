Sosyal izolasyonda abur cubura dikkat!

ABUR CUBUR TÜKETİMİNDEN UZAK DURUN
Beslenme konusunda ilk belirtilmesi gereken noktanın yeterli Uzel, "Her şeyin fazlasının zarar, kararı kadarının yararlı olacağından hareketle belirtilmelidir ki; aşırı su tüketimi de bir takım komplikasyonlara neden olabilir. Beslenme düzeni sağlanırken imkanlar çerçevesinde uygun fiziksel egzersizler yapılmalı, vücut hareketsiz bırakılmamalı. Beslenme sürecinde öğünler uygun zaman aralıklarında ve uygun yiyecek miktarında tutulmalı, vitamin ve mineral dengesi iyi korunmalı.