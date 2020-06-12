Sosyal medya paylaşımı kafaları karıştırdı! Buse Varol hamile mi?

"4 ÇOCUK İSTİYORUM AMA İKNA EDEMİYORUM"

Buse Varol, "Anne olduktan sonra hayatım daha da güzelleşti. 4 çocuk istiyorum ama Alişan'ı ikna edemiyorum. En az iki çocuk sahibi olmak istiyorum, çünkü Burak'ın kardeşi olsun" ifadelerini kullanmıştı.

