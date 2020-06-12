Sosyal medya paylaşımı kafaları karıştırdı! Buse Varol hamile mi?
Alişan'ın eşi Buse Varol'un sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım kafaları karıştırdı. Burak adında bir oğlu olan çiftin yeniden anne baba olacağına yönelik iddialar gündeme bomba gibi düştü. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 12 Haziran 2020 Cuma 15:18Güncelleme Tarihi: 12 Haziran 2020 Cuma 15:32
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Sosyal medya paylaşımı kafaları karıştırdı! Buse Varol hamile mi?
Buse Varol, önceki gün havuz kenarında çekilen bir karesini sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.
Sosyal medya paylaşımı kafaları karıştırdı! Buse Varol hamile mi?
Takipçileri, 30 yaşındaki oyuncunun zafer işareti yaptığı pozuna, "İkinci çocuk mu geliyor?" ve "Hamile misin?" şeklinde yorumlar yaptı.
Sosyal medya paylaşımı kafaları karıştırdı! Buse Varol hamile mi?
"ÇOK ŞÜKÜR"
Buse Varol'un ardından paylaşımda bulunan Alişan, "Çok şükür" notu yazarken nazar boncuğu emojisi koyması da hamilelik iddialarını güçlendirdi.
Sosyal medya paylaşımı kafaları karıştırdı! Buse Varol hamile mi?
Ünlü çift, 'hamilelik' iddiaları hakkında henüz bir açıklama yapmadı.
Sosyal medya paylaşımı kafaları karıştırdı! Buse Varol hamile mi?
Öte yandan geçtiğimiz aylarda Habertürk TV'ye konuk olan Buse Varol Tektaş, dikkat çeken açıklamalar yapmıştı. Güzel oyuncu, "29 yaşında anne oldum ama 23-24 yaşında bile anne olmak isterdim" demişti.
Sosyal medya paylaşımı kafaları karıştırdı! Buse Varol hamile mi?
"4 ÇOCUK İSTİYORUM AMA İKNA EDEMİYORUM"
Buse Varol, "Anne olduktan sonra hayatım daha da güzelleşti. 4 çocuk istiyorum ama Alişan'ı ikna edemiyorum. En az iki çocuk sahibi olmak istiyorum, çünkü Burak'ın kardeşi olsun" ifadelerini kullanmıştı.
Sosyal medya paylaşımı kafaları karıştırdı! Buse Varol hamile mi?
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