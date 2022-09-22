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Haberler Galeri Sosyal medya videosu çekerken Herakles kabartması keşfetti!

Sosyal medya videosu çekerken Herakles kabartması keşfetti!

Muğla'nın Milas ilçesinde izlediği bir belgeselden yola çıkarak antik mermer ocaklarının bulunduğu bölgeye giden Recep Aşık, sosyal medyada paylaşmak üzere mermer yüzeylerindeki kabarmaları çekmeye başladı. Oldukça tesadüfi bir şekilde kabartmaları fark eden Aşık, durumu müze yetkililerine haber vererek daha önce kayıtlarda olmayan bir eseri bulmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

Giriş Tarihi: 22 Eylül 2022 Perşembe 15:34
Sosyal medya videosu çekerken Herakles kabartması keşfetti!

Muğla'nın Milas ilçesindeki antik mermer ocağında sosyal medya videosu çekmek için yüzey araştırması yapan bir gezgin tarafından keşfedilen ve Herakles'e (Herkül) ait olduğu değerlendirilen kabartmayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Sosyal medya videosu çekerken Herakles kabartması keşfetti!

İlçede yaşayan Recep Aşık, izlediği bir belgeselden esinlenerek antik mermer ocaklarının bulunduğu dağlık alanda sosyal medyada kullanmak amacıyla video çekmeye karar verdi.

Sosyal medya videosu çekerken Herakles kabartması keşfetti!

Aşık, video hazırlamak için yaptığı araştırmalarda Karya Kralı Hekatomnos'un bölgede yaşadığı bilgisine ulaştı.

Sosyal medya videosu çekerken Herakles kabartması keşfetti!

Kaynaklardan ilçedeki Sodra Dağı'nda antik mermer ocaklarının olduğunu öğrenen Aşık, görüntü çekmek için bölgeye gezi düzenledi.

Sosyal medya videosu çekerken Herakles kabartması keşfetti!

Mermer yüzeyinde kabartma fark eden ve görüntüleyen Aşık, durumu Milas Müze Müdürlüğüne bildirdi.

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