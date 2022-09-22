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Sosyal medya videosu çekerken Herakles kabartması keşfetti!

Muğla'nın Milas ilçesinde izlediği bir belgeselden yola çıkarak antik mermer ocaklarının bulunduğu bölgeye giden Recep Aşık, sosyal medyada paylaşmak üzere mermer yüzeylerindeki kabarmaları çekmeye başladı. Oldukça tesadüfi bir şekilde kabartmaları fark eden Aşık, durumu müze yetkililerine haber vererek daha önce kayıtlarda olmayan bir eseri bulmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

Giriş Tarihi: 22 Eylül 2022 Perşembe 15:34 BU GALERİYİ PAYLAŞ





