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Sosyal medyada olay yarattı! Dondurma çubukları ile öyle bir şey yaptı ki...

Genç İngiliz öğrenci yaptıkları ile kendine hayran bıraktı. Sosyal medyada çok konuşulan genç, dondurma çubukları üzerinde yaptığı şey ile binlerce kez izlendi. İşte görenlerin şaşkına döndüğü o anlar...

Giriş Tarihi: 29 Temmuz 2021 Perşembe 09:44 BU GALERİYİ PAYLAŞ





