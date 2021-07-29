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Sosyal medyada olay yarattı! Dondurma çubukları ile öyle bir şey yaptı ki...
Genç İngiliz öğrenci yaptıkları ile kendine hayran bıraktı. Sosyal medyada çok konuşulan genç, dondurma çubukları üzerinde yaptığı şey ile binlerce kez izlendi. İşte görenlerin şaşkına döndüğü o anlar...
Giriş Tarihi: 29 Temmuz 2021 Perşembe 09:44
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Sosyal medyada olay yarattı! Dondurma çubukları ile öyle bir şey yaptı ki...
18 yaşındaki İngiliz öğrenci önce bir düzine dondurma çubuğu buldu. Sonrasında neler yaptığına şaşıracaksınız!