Resmi inceleyen araştırmacılara göre resim içinde ekstra olarak at başı ve arka kısmı yer alıyor, bu yüzden de 7 tane bulunuyor. Bu durum sosyal medyayı ikiye böldü. Bazı kullanıcılar resimde 5 at, bazıları ise 7 at gördüğünü belirtti.