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Haberler Galeri Sosyal medyayı sallayan test! Cevabı çok az kişi buluyor...

Sosyal medyayı sallayan test! Cevabı çok az kişi buluyor...

Sosyal medyada dolaşan bazı mantık soruları görenleri zorluyor. Basit gibi görünen ancak insanları yanıltan mantık soruları vatandaşlar tarafından paylaşım rekorları kırıyor. Paylaşımda, değişik açılardan ele alınan mantık sorularının kişilerin zekasını geliştirmek ve zihnini canlandırmak için mükemmel bir yol" olduğunun belirtildi. Ancak soruların tamamına çok az kişi doğru cevap verebiliyor. Mantığınızı kullanmakta ne kadar iyisiniz? Pratik zekalı bir insan mısınız? Beyin yakan mantık sorularıyla aranız nasıl? Bu soruları çözmek gerçekten büyük dikkat ve beceri istiyor. İşte size sosyal medyada dolaşan en popüler mantık soruları...

Giriş Tarihi: 11 Nisan 2023 Salı 13:44
Sosyal medyayı sallayan test! Cevabı çok az kişi buluyor...

Mantığınızı kullanmakta ne kadar iyisiniz? Pratik zekalı bir insan mısınız? İşte size sosyal medyada dolaşan en popüler mantık sorularıyla bunu test etme imkanı... (Cevaplar sonda)

İlk önce hangi su tankı dolar?

(Seçenekler: 1, 3, 2 ve 3, 3 ve 4

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Sosyal medyayı sallayan test! Cevabı çok az kişi buluyor...

Soru işareti yerine hangi sayı gelmeli?

(Seçenekler: 20, 41, 34)

Sosyal medyayı sallayan test! Cevabı çok az kişi buluyor...

En sondaki üçgenin içinde hangi rakam olmalı?

(Seçenekler: 5, 6, 7)

Sosyal medyayı sallayan test! Cevabı çok az kişi buluyor...

Soru işareti yerine gelecek rakamı bulun.

(Seçenekler: 2, 4, 5

Sosyal medyayı sallayan test! Cevabı çok az kişi buluyor...

Soru işareti yerine hangi rakam gelmeli?

(Seçenekler: 1, 3, 7)

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