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Spil Dağı Milli Parkı'nda çiçek açtı! Koparmanın cezası dudak uçuklattı
Şubat ayı sonu Mart ayı başında çiçek açan kardelenler bu yıl hava sıcaklıklarının yüksek gitmesi nedeniyle Spil Dağı Milli Parkı'nda erkenden açtı. Kardelenleri koparmanın cezasının ise 109 bin 593 liradan 244 bin 315 TL'ye çıktığı öğrenildi.
Giriş Tarihi: 21 Şubat 2023 Salı 12:54Güncelleme Tarihi: 21 Şubat 2023 Salı 13:06
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Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bin 517 rakımlı, 120 çeşidin üstünde endemik bitkiyi barındıran Spil Dağı Milli Parkı'nda havaların biraz yumuşaması ve ilk cemrenin düşmesiyle birlikte baharın müjdeleyicisi olan kardelenler, erimeye başlayan karların arasından çiçek açtı.
Çok sayıda endemik bitki türüne ev sahipliği yapan Spil Dağı Milli Parkı'nda açan kardelenleri koparmanın cezasının ise 109 bin 593 liradan 244 bin 315 TL'ye çıktığı öğrenildi.
Spil Dağı Milli Parkı'nda açan kardelenler, doğa ve fotoğrafseverler için adeta görsel şölen oluşturdu.
KOPARMANIN CEZASI 244 BİN 315 TL Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkilileri, kardelenlere zarar verildiğinin tespit edilmesi halinde idari para cezası uyguluyor.
Biyolojik çeşitliliği tahrip edenlere Çevre Kanunu'na göre 2021 yılında 80 bin 460 lira uygulanan idari para cezası, 2022 yılında 109 bin 593 liraya ve bu yıl ise 244 bin 315 TL'ye yükseltildiği öğrenildi.