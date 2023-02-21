Spil Dağı Milli Parkı’nda çiçek açtı! Koparmanın cezası dudak uçuklattı

Biyolojik çeşitliliği tahrip edenlere Çevre Kanunu'na göre 2021 yılında 80 bin 460 lira uygulanan idari para cezası, 2022 yılında 109 bin 593 liraya ve bu yıl ise 244 bin 315 TL'ye yükseltildiği öğrenildi.