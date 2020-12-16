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Spil Dağı'nda sis güzelliği

Manisa'daki 1517 metre yüksekliğindeki Spil Dağı'nda etkili olan sis, seyrine doyumsuz manzara oluşturdu. Yeşilin ve sarının her tonunu barındıran dağ, fotoğraf tutkunları için de doğal bir fon oluşturuyor.

Giriş Tarihi: 16 Aralık 2020 Çarşamba 09:53 Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2020 Çarşamba 09:53 BU GALERİYİ PAYLAŞ





