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Haberler Galeri Spil Dağı'nda sis güzelliği

Spil Dağı'nda sis güzelliği

Manisa'daki 1517 metre yüksekliğindeki Spil Dağı'nda etkili olan sis, seyrine doyumsuz manzara oluşturdu. Yeşilin ve sarının her tonunu barındıran dağ, fotoğraf tutkunları için de doğal bir fon oluşturuyor.

Giriş Tarihi: 16 Aralık 2020 Çarşamba 09:53 Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2020 Çarşamba 09:53
Spil Dağı'nda sis güzelliği

Manisa Spil Dağı'nda etkili olan sis ve renk cümbüşü, güzel görüntüler oluşturuyor.

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Spil Dağı'nda sis güzelliği

Şehzadeler ilçesinde yer alan 1517 metre yüksekliğindeki dağ, doğası ve endemik bitki türleriyle görenleri hayran bırakıyor.

Spil Dağı'nda sis güzelliği

Seyrine doyumsuz manzarasıyla huzur veren, yeşilin ve sarının her tonunu barındıran Spil Dağı, fotoğraf tutkunları için de doğal bir fon oluşturuyor.

DHA

Spil Dağı'nda sis güzelliği
Spil Dağı'nda sis güzelliği
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