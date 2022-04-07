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Su ile önüne çıkan her şeyi paramparça ediyor! İşte su testeresinin gücü
Su testeresinin gücü, görenleri şaşkına çevirdi. Önüne çıkan her şeyi paramparça etme gücüne sahip olan su testeresinin keskinliğini kameraya alan adam, o görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşında tüm dünyada çığır açtı. İşte o anlar...
Giriş Tarihi: 7 Nisan 2022 Perşembe 14:39
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