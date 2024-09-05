Su kuşlarının yeni durağı, DSİ’nin su alanı oldu

GÖLDE SU SEVİYESİ, KURAKLIĞIN VE KAÇAK SULAMALARIN DA ETKİSİYLE HER GEÇEN YIL AZALDI

Tepeli pelikan, küçük karabatak gibi nesli tehlike altında olan kuş türleri de dahil yaklaşık 20 bin su kuşuna ev sahipliği yapan, çevresindeki mahalle sakinlerince sazan avlanan ve bu özelliğinden dolayı 2017 yılında "Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan" ilan edilen göl, geçtiğimiz senelerde tamamen kurudu.