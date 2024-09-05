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Su kuşlarının yeni durağı, DSİ'nin su alanı oldu

Manisa'daki Marmara Gölü, kuraklık ve kaçak sulamaların etkileriyle göl kurudu. Bölgeye yakın Devlet Su İşleri regülatörünün doldurduğu sulak alan, su kuşlarının yeni durağı oldu.

AA

Giriş Tarihi: 05.09.2024 14:50 Güncelleme Tarihi: 05.09.2024 15:22

Su kuşlarının yeni durağı, DSİ’nin su alanı oldu

Manisa'daki Marmara Gölü'nün kurumasının ardından çevredeki su kuşlarının yeni durağı, bölgeye yakın Devlet Su İşleri (DSİ) regülatörünün doldurduğu sulak alan oldu.

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Su kuşlarının yeni durağı, DSİ’nin su alanı oldu

Alüvyal set gölüyken DSİ tarafından 1945 yılında setlerle rezervuar alanına dönüştürülen Salihli ve Gölmarmara ilçeleri arasındaki Marmara Gölü, zamanla 320 milyon metreküp su kapasitesine geldi.

Su kuşlarının yeni durağı, DSİ’nin su alanı oldu

GÖLDE SU SEVİYESİ, KURAKLIĞIN VE KAÇAK SULAMALARIN DA ETKİSİYLE HER GEÇEN YIL AZALDI

Tepeli pelikan, küçük karabatak gibi nesli tehlike altında olan kuş türleri de dahil yaklaşık 20 bin su kuşuna ev sahipliği yapan, çevresindeki mahalle sakinlerince sazan avlanan ve bu özelliğinden dolayı 2017 yılında "Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan" ilan edilen göl, geçtiğimiz senelerde tamamen kurudu.

Su kuşlarının yeni durağı, DSİ’nin su alanı oldu

REGÜLATÖRE GEDİZ NEHRİ'NDEN GELEN SU, KUŞLARINA UMUT OLDU

Marmara Gölü'nde su kuşları için biten yaban hayatı, bu bölgeye yaklaşık 7 kilometre uzaklıktaki DSİ tarafından Gediz Nehri'nden gelen suyun tarımsal sulama kanallarına yönlendirilmesi, yükseltilmesi ve su akışını düzenlemesi amacıyla inşa edilen regülatörün çevresindeki sulak alanda yeniden başladı.

Su kuşlarının yeni durağı, DSİ’nin su alanı oldu

Su kuşları ile göç yolundaki pek çok tür, Ahmetli Regülatörü'nün kenar kısımlarında görülmeye başlandı. Regülatör ve çevresi; balıkçıl, gri balıkçıl, saksağan, leylek ve kumru gibi kuşlar için doğal yaşam alanı oluşturdu.