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Su samurları yavrularına saldıran timsahı öldürdü! Dünyanın en korkutucu yırtıcısı...
Su samurları yavrularına saldıran timsahı öldürdü! Dünyanın en korkutucu yırtıcısı...
Vahşi doğanın korkunç yüzünü öne seren bir olay meydana geldi. Av için yola çıkan timsah bedelini canıyla ödedi. Su samuru yavrularını gözüne kestiren timsah bir grup tarafından saldırıya uğradı. Timsahı sıkıştıran su samurları dev canlıyı öldürdü.
Giriş Tarihi: 6 Şubat 2022 Pazar 11:05
Vahşi doğanın acımasız yüzü bir kez daha gözler önüne serildi. Bir kayman timsahı su samuru yavrularına saldırmanın bedelini canıyla ödedi.
Yavrularına timsahın saldırdığını gören su samurları birleşerek dev timsaha saldırdı. Su samurları sıkıştırdığı timsahı öldürdü.