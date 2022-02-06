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Su samurları yavrularına saldıran timsahı öldürdü! Dünyanın en korkutucu yırtıcısı...

Vahşi doğanın korkunç yüzünü öne seren bir olay meydana geldi. Av için yola çıkan timsah bedelini canıyla ödedi. Su samuru yavrularını gözüne kestiren timsah bir grup tarafından saldırıya uğradı. Timsahı sıkıştıran su samurları dev canlıyı öldürdü.

Giriş Tarihi: 6 Şubat 2022 Pazar 11:05 BU GALERİYİ PAYLAŞ





