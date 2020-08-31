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Haberler Galeri Sudan servet çıkarttı! Görenler gözlerine inanamadı...

Sudan servet çıkarttı! Görenler gözlerine inanamadı...

Çektiği ilginç videolar ile YouTube'da fenomen haline gelen Aquachigger kanalı son çektiği video ile herkesi şaşırttı. Dalış ekipmanları ve kamerasıyla çeşitli yerlerdeki gölleri ya da denizleri keşfe çıkan Aquachigger, genellikle bu dalışlardan oldukça karlı çıkıyor.

Giriş Tarihi: 31 Ağustos 2020 Pazartesi 14:15
Sudan servet çıkarttı! Görenler gözlerine inanamadı...

Kaybolan eşyaları sualtından çıkaran adam, bu seferki dalışında da kısa sürede oldukça eşya buldu.

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Sudan servet çıkarttı! Görenler gözlerine inanamadı...

Aquachigger'ın dalışından kareler ise şöyle:

Sudan servet çıkarttı! Görenler gözlerine inanamadı...
Sudan servet çıkarttı! Görenler gözlerine inanamadı...
Sudan servet çıkarttı! Görenler gözlerine inanamadı...
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