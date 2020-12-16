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Sudan servet çıkarttı! Görenler gözlerine inanamadı...
Sudan servet çıkarttı! Görenler gözlerine inanamadı...
Çektiği ilginç videolar ile YouTube'da fenomen haline gelen Aquachigger kanalı son çektiği video ile herkesi şaşırttı. Dalış ekipmanları ve kamerasıyla çeşitli yerlerdeki gölleri ya da denizleri keşfe çıkan Aquachigger, genellikle bu dalışlardan oldukça karlı çıkıyor.
Giriş Tarihi: 16 Aralık 2020 Çarşamba 13:46
Kaybolan eşyaları sualtından çıkaran adam, bu seferki dalışında da kısa sürede oldukça eşya buldu.
Aquachigger'ın dalışından kareler ise şöyle: