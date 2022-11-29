Haberler Galeri Sudan servet çıkarttı! Görenler gözlerine inanamadı...

Sudan servet çıkarttı! Görenler gözlerine inanamadı...

Çektiği ilginç videolar ile YouTube'da fenomen haline gelen Aquachigger kanalı son çektiği video ile herkesi şaşırttı. Dalış ekipmanları ve kamerasıyla çeşitli yerlerdeki gölleri ya da denizleri keşfe çıkan Aquachigger, genellikle bu dalışlardan oldukça karlı çıkıyor.