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Sultan 2. Abdulhamid Han'ın o görüntüsünü ilk kez göreceksiniz!

Sultan II. Abdulhamid Han o görüntüsünü ilk kez göreceksiniz. Türk siyasi tarihine damgasını vuran liderlerin arşivlerde saklı kalan fotoğrafları gün yüzüne çıktı. Liderlerin hafızalarımıza kazınan görüntülerinden çok başka olan gençlik halleri vatandaşlar tarafından büyük beğeni topladı. İşte dünden bügüne Türkiye tarihine damga vuran liderlerin ilk kez göreceğiniz fotoğrafları...