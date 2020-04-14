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Haberler Galeri Sultan 2. Abdulhamid Han'ın o görüntüsünü ilk kez göreceksiniz!

Sultan 2. Abdulhamid Han'ın o görüntüsünü ilk kez göreceksiniz!

Sultan II. Abdulhamid Han o görüntüsünü ilk kez göreceksiniz. Türk siyasi tarihine damgasını vuran liderlerin arşivlerde saklı kalan fotoğrafları gün yüzüne çıktı. Liderlerin hafızalarımıza kazınan görüntülerinden çok başka olan gençlik halleri vatandaşlar tarafından büyük beğeni topladı. İşte dünden bügüne Türkiye tarihine damga vuran liderlerin ilk kez göreceğiniz fotoğrafları...

Giriş Tarihi: 14 Nisan 2020 Salı 14:30
Sultan 2. Abdulhamid Han'ın o görüntüsünü ilk kez göreceksiniz!

Enver Paşa

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Sultan 2. Abdulhamid Han'ın o görüntüsünü ilk kez göreceksiniz!

Talat Paşa

Sultan 2. Abdulhamid Han'ın o görüntüsünü ilk kez göreceksiniz!

Sultan Vahdettin

Sultan 2. Abdulhamid Han'ın o görüntüsünü ilk kez göreceksiniz!

V. Murad

Sultan 2. Abdulhamid Han'ın o görüntüsünü ilk kez göreceksiniz!

Sultan Abdülaziz

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