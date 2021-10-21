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Sürücü kamyonetle büfeye daldı

Kütahya'da, yolun karşısına geçen yayaya çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı kamyonet, büfeye daldı. Kazada yaralanan olmazken, o anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Giriş Tarihi: 21 Ekim 2021 Perşembe 19:45 Güncelleme Tarihi: 21 Ekim 2021 Perşembe 19:47 BU GALERİYİ PAYLAŞ





