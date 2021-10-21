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Sürücü kamyonetle büfeye daldı

Kütahya'da, yolun karşısına geçen yayaya çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı kamyonet, büfeye daldı. Kazada yaralanan olmazken, o anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Giriş Tarihi: 21 Ekim 2021 Perşembe 19:45 Güncelleme Tarihi: 21 Ekim 2021 Perşembe 19:47
Sürücü kamyonetle büfeye daldı

Kaza, saat 17.00 sıralarında Fuatpaşa Mahallesi Adnan Menderes Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre, Fatih D., kullandığı 43 UL 669 plakalı kamyonetle yolun karşısına geçen bir yayaya çarpmamak için manevra yaptı.

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Sürücü kamyonetle büfeye daldı

Fatih D.'nin kontrolünden çıkan kamyonet, yolun sağ tarafındaki büfeye daldı. Kazada yaralanan olmazken, iş yerinde ve kamyonette küçük çapta hasar meydana geldi.

Sürücü kamyonetle büfeye daldı

Kaza anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Sürücü kamyonetle büfeye daldı
Sürücü kamyonetle büfeye daldı
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