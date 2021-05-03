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Sürüden atılan aslanın son anları! Yürek yakan kareler...
Güney Afrika'daki Kruger Ulusal Parkı'nın bir zamanlar kralı olan aslan, sürüden atıldıktan sonra güçlü günlerini arar oldu. Avlanamadığı için, açlıktan kemikleri sayılan aslan vahşi doğanın acımasız koşullarına yenik düştü.
Giriş Tarihi: 3 Mayıs 2021 Pazartesi 12:05
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Adım atmaya dahi hali kalmayan hayvanın objektiflere yansıyan bu görüntüler ise son anlarının belgelendiği fotoğraflar olarak akıllarda yer etti. İşte dünyada yankı uyandıran o fotoğraflar...