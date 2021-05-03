  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Galeri Sürüden atılan aslanın son anları! Yürek yakan kareler...

Sürüden atılan aslanın son anları! Yürek yakan kareler...

Güney Afrika'daki Kruger Ulusal Parkı'nın bir zamanlar kralı olan aslan, sürüden atıldıktan sonra güçlü günlerini arar oldu. Avlanamadığı için, açlıktan kemikleri sayılan aslan vahşi doğanın acımasız koşullarına yenik düştü.

Giriş Tarihi: 3 Mayıs 2021 Pazartesi 12:05
Sürüden atılan aslanın son anları! Yürek yakan kareler...

Adım atmaya dahi hali kalmayan hayvanın objektiflere yansıyan bu görüntüler ise son anlarının belgelendiği fotoğraflar olarak akıllarda yer etti. İşte dünyada yankı uyandıran o fotoğraflar...

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Sürüden atılan aslanın son anları! Yürek yakan kareler...

Skybed Skar olarak bilinen aslan, Güney Afrika'daki Kruger Ulusal Parkı'nda yaşıyordu.

Sürüden atılan aslanın son anları! Yürek yakan kareler...

Sürüden atıldıktan sonra açlıkla savaşmak zorunda kalan Skar'ın durumu gün geçtikçe daha da kötüye gitti.

Sürüden atılan aslanın son anları! Yürek yakan kareler...

Zayıflıktan bitap düşen, yürümekte dahi zorlanır hale gelen Skar'ın sanla alemde yankı uyandıran görüntülerini ise 64 yaşındaki Larry Anthony Pannell isimli fotoğrafçı çekti.

Sürüden atılan aslanın son anları! Yürek yakan kareler...

Doğanın ne kadar acımasız olduğunu gözler önüne seren fotoğraflardan, Skar'ın sürüden atıldığı, uzun süredir avlanamadığı için de yürüyecek halinin dahi kalmadığı tahmin edildi.

Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı Atv'den çok konuşulacak tarihi bir dizi daha: Bozkır Arslanı Celaleddin yakında başlıyor
Atv'den çok konuşulacak tarihi bir dizi daha: Bozkır Arslanı Celaleddin yakında başlıyor