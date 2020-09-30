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Haberler Galeri Survivor Murat Ceylan hakim karşısında! İşte nedeni...

Survivor Murat Ceylan hakim karşısında! İşte nedeni...

Survivor'da sunuculuk yapan Murat Ceylan, 'emre itaatsizlikten' hakim karşısına çıktı. Ceylan duruşma sonrası yaptığı açıklamada, "İyi niyet mağduru oldum. Komutanlarım üstlerim herkes bu durumdan haberdar ama ben sonuçta vatani görevi yaptım" dedi.

Giriş Tarihi: 30 Eylül 2020 Çarşamba 14:35 Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2020 Çarşamba 14:35
Survivor Murat Ceylan hakim karşısında! İşte nedeni...

İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen talimat duruşmasına, 3 aydan 2 seneye kadar hapsi istenen Murat Ceylan, avukatı Begüm Güngör ile katıldı. Ceylan savunmasında, bedelli askerlik hizmetini yerine getirdiğini belirterek "Yıllardır televizyon programları yaptığım için tanınıyorum. Askerliğimi yaparken bu nedenle askerler benimle birçok kere fotoğraf çektirdi. Komutanlarım ve aileleriyle de birçok kez fotoğraf çektirdik. Birliğe girerken tuşlu telefonla girdim. Akıllı telefon kullanmadım" dedi.

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Survivor Murat Ceylan hakim karşısında! İşte nedeni...

Askerliğinin son gününde karşı koğuştan askerlerin, kendi koğuşlarına davet ettiğini anlatan Ceylan, "Bunlardan biri bana telefonunu verdi. Ben de çok kısa bir süre bana sürpriz hazırladıkları için kötü bir niyet olmaksızın kendilerini kırmamak adına telefonu tuttum." dedi.

Survivor Murat Ceylan hakim karşısında! İşte nedeni...

Daha sonra bu askerler kendi telefonlarından çektikleri görüntüyü Murat Ceylan Fan Club adlı bir hesaptan paylaşmışlar." diyen Ceylan "Bu hesap bana ait değildir. Adı üstünde Fan Club hesabıdır. Kime ait bilmiyorum. Video çekmenin suç olduğunu bilmiyorum. Yasalara ve emirlere saygılı şekilde doğu bölgesine gidip askerliğimi ifa ettim. Suç işleme kastım yoktur" açıklamasında bulundu.

Survivor Murat Ceylan hakim karşısında! İşte nedeni...

Savunması alınan Murat Ceylan'ın ifadesi, davanın açıldığı Erzincan 3. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilecek.

Survivor Murat Ceylan hakim karşısında! İşte nedeni...

Murat Ceylan duruşma çıkışı basın mensuplarının soruları üzerine, "Çok aşırı ciddi bir konuyla karşı karşıya değilim. Çünkü ortada suç teşkil edecek çok büyük bir durum yok. Askerliğimi yaptım, vatani görevimi yaptım. Burada da insanlarla çok fazla video ve fotoğraf çektirdim. Sevenlerine video hatıra fotoğrafları gönderildi. Dolayısıyla da iyi niyet mağduru oldum diyebilirim. Sizi seven insanlarla paylaşımda bulununca bunun bir suç olduğunu, bir yasak ya da herhangi bir zedelemenin altına girdiğini bilmediğim için tamamıyla iyi niyet mağduru oldum." dedi.

Survivor Murat Ceylan hakim karşısında! İşte nedeni...

Ceylan konuşmasını şöyle sürdürdü; "Komutanlarım üstlerim herkes bu durumdan haberdar ama ben sonuçta vatani görevi yaptım. Şimdi vatandaşlık görevimi yaptım. Sorulara cevap verdim. Neyse odur. Çok da büyük bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum"

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