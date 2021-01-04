Survivor ünlüler takımı kadrosunda kimler var? 2021 Survivor ünlüler takımı...

Survivor 2021'in başlamasına sayılı zaman kaldı. Yarışmanın kadrosu da şekillendi. 9 Ocak Cumartesi günü ekranlarda olacak olan Survivor 2021 için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Peki Survivor ünlüler takımında kimler var? İşte detaylar...