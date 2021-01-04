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Haberler Galeri Survivor ünlüler takımı kadrosunda kimler var? 2021 Survivor ünlüler takımı...

Survivor ünlüler takımı kadrosunda kimler var? 2021 Survivor ünlüler takımı...

Survivor 2021'in başlamasına sayılı zaman kaldı. Yarışmanın kadrosu da şekillendi. 9 Ocak Cumartesi günü ekranlarda olacak olan Survivor 2021 için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Peki Survivor ünlüler takımında kimler var? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 4 Ocak 2021 Pazartesi 09:42 Güncelleme Tarihi: 4 Ocak 2021 Pazartesi 09:59
Survivor ünlüler takımı kadrosunda kimler var? 2021 Survivor ünlüler takımı...

Survivor 2021 ünlüler takımında kimler yer alıyor? İşte Acun Ilıcalı'nın sunumu ile cumartesi günü yeni sezonu başlayacak olan Survivor'ın ünlüler takımı...

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Survivor ünlüler takımı kadrosunda kimler var? 2021 Survivor ünlüler takımı...
Survivor ünlüler takımı kadrosunda kimler var? 2021 Survivor ünlüler takımı...
Survivor ünlüler takımı kadrosunda kimler var? 2021 Survivor ünlüler takımı...
Survivor ünlüler takımı kadrosunda kimler var? 2021 Survivor ünlüler takımı...
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30 sn kaldı Survivor gönüller kadrosu belli oldu! İşte 2021 Survivor gönüller takımı...
Survivor gönüller kadrosu belli oldu! İşte 2021 Survivor gönüller takımı...