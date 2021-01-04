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Survivor ünlüler takımı kadrosunda kimler var? 2021 Survivor ünlüler takımı...
Survivor 2021'in başlamasına sayılı zaman kaldı. Yarışmanın kadrosu da şekillendi. 9 Ocak Cumartesi günü ekranlarda olacak olan Survivor 2021 için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Peki Survivor ünlüler takımında kimler var? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 4 Ocak 2021 Pazartesi 09:42Güncelleme Tarihi: 4 Ocak 2021 Pazartesi 09:59
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Survivor 2021 ünlüler takımında kimler yer alıyor? İşte Acun Ilıcalı'nın sunumu ile cumartesi günü yeni sezonu başlayacak olan Survivor'ın ünlüler takımı...