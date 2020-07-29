Haberler
Galeri
Survivor yaradı, takipçi sayıları ikiye katlandı! İşte Survivor yarışmacılarının takipçi sayıları
Survivor yaradı, takipçi sayıları ikiye katlandı! İşte Survivor yarışmacılarının takipçi sayıları
Survivor yarışması bu seneye damga vurdu. Bu sene Survivor'a gelen yarışmacılar, seyirci tarafından çok sevildi. Barış Murat Yağcı ve Cemal Can Canseven'in finalde karşı karşıya kaldığı yarışma, gündemdeki yerini koruyor. Yarışmacılar ada hayatının faydalarını Instagram'da görmeye devam ediyor. Yarışmacıların takipçi sayısı ikiye katlandı.
Giriş Tarihi: 29 Temmuz 2020 Çarşamba 13:16
Güncelleme Tarihi: 29 Temmuz 2020 Çarşamba 13:35
Bu sene Survivor'a katılan yarışmacılar, oldukça sevildi. Hepsi popüler oldu. Özellikle gönüllüler takımı seyircinin favorisi oldu. Bu durum yarışmadan sonrada devam etti. Suvivor yarışmacılarının takipçi sayıları ikiye katlandı.
CEMAL CAN CANSEVEN
Cemal Can, takipçi sayısını 3 milyon 750 bin arttırarak bir rekora imza attı. Şampiyonu 4 mily kişi takip ediyor.
BARIŞ MURAT YAĞCI
Yarışmayı ikinci olarak tamamlayan Barış'ın sosyal medyada büyük bir fan kitlesi var. Barış'ın takipçi sayısı 2,1 milyon.
AYCAN YANAÇ
Milli futbolcu Aycan Yanaç da Survivor ile takipçi sayısını artırdı. Yanaç'ı 1,7 milyon kişi takip ediyor.
NİSA BÖLÜKBAŞI
Nisa, sosyal medyaya fırtına gibi döndü. Nisa'nın takipçi sayısı 1,6 milyon.