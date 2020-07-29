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Haberler Galeri Survivor yaradı, takipçi sayıları ikiye katlandı! İşte Survivor yarışmacılarının takipçi sayıları

Survivor yaradı, takipçi sayıları ikiye katlandı! İşte Survivor yarışmacılarının takipçi sayıları

Survivor yarışması bu seneye damga vurdu. Bu sene Survivor'a gelen yarışmacılar, seyirci tarafından çok sevildi. Barış Murat Yağcı ve Cemal Can Canseven'in finalde karşı karşıya kaldığı yarışma, gündemdeki yerini koruyor. Yarışmacılar ada hayatının faydalarını Instagram'da görmeye devam ediyor. Yarışmacıların takipçi sayısı ikiye katlandı.

Giriş Tarihi: 29 Temmuz 2020 Çarşamba 13:16 Güncelleme Tarihi: 29 Temmuz 2020 Çarşamba 13:35
Survivor yaradı, takipçi sayıları ikiye katlandı! İşte Survivor yarışmacılarının takipçi sayıları

Bu sene Survivor'a katılan yarışmacılar, oldukça sevildi. Hepsi popüler oldu. Özellikle gönüllüler takımı seyircinin favorisi oldu. Bu durum yarışmadan sonrada devam etti. Suvivor yarışmacılarının takipçi sayıları ikiye katlandı.

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Survivor yaradı, takipçi sayıları ikiye katlandı! İşte Survivor yarışmacılarının takipçi sayıları

CEMAL CAN CANSEVEN

Cemal Can, takipçi sayısını 3 milyon 750 bin arttırarak bir rekora imza attı. Şampiyonu 4 mily kişi takip ediyor.

Survivor yaradı, takipçi sayıları ikiye katlandı! İşte Survivor yarışmacılarının takipçi sayıları

BARIŞ MURAT YAĞCI

Yarışmayı ikinci olarak tamamlayan Barış'ın sosyal medyada büyük bir fan kitlesi var. Barış'ın takipçi sayısı 2,1 milyon.

Survivor yaradı, takipçi sayıları ikiye katlandı! İşte Survivor yarışmacılarının takipçi sayıları

AYCAN YANAÇ

Milli futbolcu Aycan Yanaç da Survivor ile takipçi sayısını artırdı. Yanaç'ı 1,7 milyon kişi takip ediyor.

Survivor yaradı, takipçi sayıları ikiye katlandı! İşte Survivor yarışmacılarının takipçi sayıları

NİSA BÖLÜKBAŞI

Nisa, sosyal medyaya fırtına gibi döndü. Nisa'nın takipçi sayısı 1,6 milyon.

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