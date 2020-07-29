Survivor yaradı, takipçi sayıları ikiye katlandı! İşte Survivor yarışmacılarının takipçi sayıları

Survivor yarışması bu seneye damga vurdu. Bu sene Survivor'a gelen yarışmacılar, seyirci tarafından çok sevildi. Barış Murat Yağcı ve Cemal Can Canseven'in finalde karşı karşıya kaldığı yarışma, gündemdeki yerini koruyor. Yarışmacılar ada hayatının faydalarını Instagram'da görmeye devam ediyor. Yarışmacıların takipçi sayısı ikiye katlandı.