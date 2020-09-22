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Haberler Galeri Survivor yarışmacıları birbirine girdi!

Survivor yarışmacıları birbirine girdi!

Survivor yarışmacıları Yasin Obuz ve Barış Murat Yağcı birbirlerine girdi. Yarışmaya damga vuran ikili, Nisa Bölükbaşı nedeniyle kutuplaşmaya başladı. Survivor Yasin yakın arkadaşı Nisa'yı nankörlükle suçladı, ortalık karıştı.

Giriş Tarihi: 22 Eylül 2020 Salı 12:26 Güncelleme Tarihi: 22 Eylül 2020 Salı 12:32
Survivor yarışmacıları birbirine girdi!

Survivor finalinde, yarı final koltuğunda oturan Yasin Obuz ve Barış Murat Yağcı arasındaki rekabet bir kez daha kızıştı.

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Survivor yarışmacıları birbirine girdi!

Programın sona ermesinin hemen ardından Yasin Obuz ve Nisa Bölükbaşı arasında büyük bir tartışma yaşandı. Survivor Yasin yakın arkadaşı Nisa'yı nankörlükle suçladı. Survivor Nisa'nın Türkiye'ye geldiğinde yalnızca Barış Murat Yağcı ile görüşmesi diğer yarışmacılara cephe aldığı iddialarını güçlendirdi.

Survivor yarışmacıları birbirine girdi!

Barış Murat Yağcı'nın Yasin Obuz'la ilgili beğendiği bir tweet ise ipleri iyice kopardı. Survivor Yasin, Barış Murat Yağcı-Nisa Bölükbaşı cephesine karşı hamleye geçti.

Survivor yarışmacıları birbirine girdi!

Survivor programını ikinci olarak noktalayan Barış Murat Yağcı, Yasin Obuz hakkında yapılan 'Murat Ceylan... Survivor'a gelmiş en yakışıklı, en yenekli ve en kaliteli insanlardan biri... Değer görmesi için daha ne olması gerekiyor? Yemek programlarına katılıp kendisini rezil etmediği için mi değer göremiyor bu çocuk?' yorumunu beğendi.

Survivor yarışmacıları birbirine girdi!

Barış Murat Yağcı'nın bu hamlesinden sonra Yasin Obuz sosyal medya hesabından sert eleştiriler yaptı.

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